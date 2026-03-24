拋少子化解方 羅智強：政府應變革制度 讓男性進入育兒體系

國民黨立委羅智強今早邀請國民黨立委林沛祥、陳菁徽，一起進行「國政散步」，談論台灣少子化議題。羅智強說，當社會讓女性須在「工作」與「家庭」間二選一時，生育率就不可能回升，除生育補助外，政府須在制度上做更多的變革，讓男性真正進入育兒體系。

羅智強說，今早在立法院會開始前，他邀林沛祥及陳菁徽一起國政散步，一路走到總統府，再喝了杯咖啡。對談的主題，還是圍繞著台灣嚴重的少子化。

羅智強說，陳菁徽是知名的不孕症專家，她以諾貝爾經濟學獎得主、哈佛大學經濟學家戈丁（Claudia Goldin）的理論，為解決少子化，提出另一種視角。戈丁於去年發表的論文中指出，在已開發國家，生育率下滑與兩性家務分工不均高度相關。當現代女性進入職場，但家庭制度仍停留在傳統分工時，就會出現「期待錯配」。男性仍然受益於傳統家庭觀念，由妻子承擔家務與照顧責任，讓他們可以專注於職涯發展。女性卻要在職涯與家庭之間做出單方面的犧牲。

羅智強指出，台灣已婚女性每日家務與照顧時間為4.41小時，是男性的2.6倍 。在有小孩的家庭中，76%的主要照顧者是母親，父親只有11%。更現實的是，一旦生了小孩，女性每周工時平均減少8.7小時，薪資下降將近9000元，職涯明顯受阻；但男性幾乎不受影響。這種不對等存狀況，使得很多女性選擇延後婚姻，甚至退出婚姻。

羅智強表示，再看國際經驗，就更清楚問題出在哪裡。像南韓，女性每天比男性多承擔約3小時的家務與育兒時間，生育率同樣跌到全球最低。但以瑞典為例，男女之間的家務時間差不到一小時，生育率就能維持在約1.7的相對健康水準。

羅智強提到，當一個社會讓女性必須在「工作」與「家庭」之間二選一時，生育率就不可能回升。也討論到，除了各種生育補助外，政府必須在制度上做更多的變革。必須讓男性真正進入育兒體系。育嬰假不能只是「可以請」，而是要「必須請」，提高父親參與的制度誘因。

羅智強認為，要降低女性的婚姻風險，包括職涯保障、回職機制，以及托育與長照的公共化，讓照顧責任不再壓在個人身上。要正視家庭分工問題，這不是文化小事，而是影響國家人口結構的關鍵。