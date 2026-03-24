趙少康讚許徐欣瑩是力抗民進黨的新竹第一戰將

關鍵時刻集中選票：趙少康力挺徐欣瑩守護新竹未來，讓真正做事、有能力帶領新竹前進的人勝出。 圖/徐欣瑩辦公室提供

前中廣董事長趙少康公開表態，力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，強調她是「新竹縣最好的人選」。他表示，徐欣瑩擁有交通大學高科技博士背景，對新竹高科技產業發展與未來願景具備深刻理解，能精準掌握新竹需要與發展方向。

趙少康指出，徐欣瑩在立法院積極推動科技相關法案，同時也全力為新竹鄉親爭取各項建設與資源，對地方需求不遺餘力，是兼具專業與行動力的人才。他認為，這樣的人願意承擔責任、參選縣長，對新竹縣與國家發展都是正面助力。

雙AI願景 打造科技與溫度並進的新竹

他進一步強調，新竹縣未來發展關鍵在於科技與治理並進，徐欣瑩提出以「雙AI」打造城市，一方面以人工智慧推動科技進步，另一方面以智慧治理提升生活品質，讓新竹成為兼具溫度與競爭力的城市。

守護陽光政治 為新竹縣全力以赴

徐欣瑩表示，過去擔任兩任議員、兩任立委，已為地方爭取上百億預算。此次參選新竹縣長，就是要守護陽光政治、延續改革動能，未來更將全面加強對湖口、新豐及全縣長輩與年輕家庭的照顧。

在教育政策上，徐欣瑩指出，新竹縣家庭長期承受育兒與教育壓力，上任後將增加幼兒園及2歲專班名額，建構臨時托嬰托育系統，減輕家長負擔；同時推動AI教育，落實「人人有平板」，讓孩子從小具備未來競爭力。

在長者政策方面，徐欣瑩提出將敬老愛心卡由500元加碼至1,000元並擴大使用範圍；針對所得稅20%以下的65歲以上長者補助健保自付額，並推動AI遠距醫療與醫療專車，縮短城鄉醫療差距，讓長輩獲得更完善照顧。

針對湖口長期塞車問題，徐欣瑩表示，上任後將立即推動AI智慧交通，建立全動態交通流控系統，以即時數據掌握車流、精準預測壅塞路段，有效改善交通；同時整合台鐵、高鐵、YouBike與未來輕軌，打造智慧公車路網，全面提升通勤效率。

最後，趙少康呼籲新竹縣民，選舉關鍵時刻務必要集中選票，支持最優秀、最有戰力的人才，「要贏就選欣瑩」，用行動力挺徐欣瑩，讓真正做事、有能力帶領新竹前進的人勝出，關鍵一戰不能分散力量，共同守護新竹縣的發展與未來。(專輯)

資料 /徐欣瑩辦公室提供