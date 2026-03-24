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蕭旭岑離職風波…鄭麗文指「始作俑者」是馬身邊人 馬辦稱嚴重違反財政紀律送司法調查
馬英九基金會日前出現人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。馬辦昨發聲明，已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查。現任國民黨副主席的蕭旭岑則強調，一切作為合法且符紀律，並經前總統馬英九同意辦理。
馬辦人事風波，昨天又有新發展。昨天上午，國民黨主席鄭麗文接受網路直播時聲援蕭旭岑，表示認識蕭已久，對他非常了解與信任，更讚蕭為人正派。
鄭麗文直指，此事「始作俑者」是藍營、本來在馬英九身邊的人，長期對黨造成難以回復的傷害，這是他慣用風格；如果遇到怕事的黨主席，就會對蕭旭岑造成傷害，「但我不是，我一定會保護黨員和重要幹部」，更何況蕭旭岑沒犯任何錯，她當然力挺到底。她要大家放心，這件事很快會翻篇，不能讓賊人或有心人士得逞，「對於這種小人步數或民進黨的賊心，我們一定不會中計，也不會自亂陣腳」。
昨天傍晚，馬辦則發出新聞稿指近日許多報導不符事實，基金會已委請律師針對之前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查，毋枉毋縱。
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