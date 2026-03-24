蕭旭岑離職風波…鄭麗文指「始作俑者」是馬身邊人 馬辦稱嚴重違反財政紀律送司法調查

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 「美國顧及期中選舉，抗中策略從直球對決轉成迂迴對抗！」學者張五岳23日於北威論壇發表演講說，美中在科技業會脫鉤，對在製造業很難脫鉤，且中國在未來川習會的訴求，是希望美國反對或不支持台獨；美國面臨選舉、通膨壓力，因此不會與中國撕破臉。而台灣面臨中國經濟、政治壓力應逐步調整，並強化了解中國。 高科技以外很難脫鉤 北威論壇23日舉行「中國兩會後政經展望」座談會。淡江兩岸關係研究中心主任張五岳表示，美國為了川習會，今年就沒有像2025年美國總統川普剛上任時如此強硬對待中國：首先川普的國情咨文忽略對中議題，且對中關稅開始影響美國通膨與物價，川普也很可能輸掉眾議院，並第3次面臨被彈劾的危機。 「美中在高科技以外的產業很難脫鉤！」張五岳強調，中國製造業產值等於美國、日本、德國與印度相加，因此在高科技上雖然會脫鉤，但如製造業、醫藥等不容易。另外，許多國家都開始與中國進行元首外交，中國畢竟是全球最大出口國與第二進口國，不過中國也面臨產能過剩、

2026-03-23 16:49