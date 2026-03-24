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台電應變計畫…環團質疑協和電廠變相推四接

聯合報／ 記者李柏澔邱瑞杰／連線報導
環團質疑台電提出的應變必要措施，企圖先行移除協和電廠一、二號發電機組及其附屬設施，實質上為變相推動四接的開發進度。圖／聯合報系資料照片
環團質疑台電提出的應變必要措施，企圖先行移除協和電廠一、二號發電機組及其附屬設施，實質上為變相推動四接的開發進度。圖／聯合報系資料照片

環保團體昨於立法院開記者會指出，原本要除役的協和電廠，台電以應變必要措施計畫為由，申請基隆市政府同意先拆除一、二號機，但因三、四號機組仍在運轉，恐致二度汙染、清運、工安等問題，據傳基隆市府已做出核定，要求先除役再整治。

守護外木山行動小組等環保團體指出，協和電廠因長期燃燒重油，落塵及漏油等因素，造成土壤汙染嚴重，環境部去年九月廿三日公告為土壤汙染整治場址。環團不滿台電拒讓三、四號機組除役，再全廠詳細調查並徹底整治，反以應變必要措施計畫為名，申請先拆一、二號機組。憂心電廠內部分拆除、部分商轉，將提高工安事故及二度汙染風險。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，桃園市政府就美國無線電公司（ＲＣＡ）桃園總廠土壤及地下水汙染案，曾設置監督小組，納入民間團體及居民共同監督汙染整治狀況，並於環保局網站公布相關資料及會議紀錄，盼基隆市政府比照桃園市政府的做法。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，協和發電廠土壤重金屬與總石油碳氫化合物嚴重超標，但台電近期藉由走後門提出的應變必要措施，企圖先行移除一、二號發電機組及其附屬設施，實質上為變相推動四接的開發進度。

守護外木山行動小組召集人、台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之指出，台電「走後門」，企圖先拆一、二號發電機組及附屬設施，變相推動四接開發進度。傳聞基隆市府已經核定計畫，因為事涉重大公共利益，要求市府公開計畫內容，接受全民與專家的嚴格檢視。

基隆市府則回應，去年九月間接獲環境部函文指出，「鑑於該區歷經多年，總石油碳氫化合物濃度仍有偏高情形，汙染來源可能來自已停止運作之一、二號機組，相關區域的土壤汙染情形即有進一步擴散之虞。」；環境部認為移除地上機組設施，有減低汙染危害效益。

市府表示，台電所提應變必要措施計畫，經由「土壤及地下水汙染場址改善推動小組」及環境部環境管理署共同參與審查，今年三月十九日依程序完成核定，整體程序均依法辦理。市府後續將依核定內容，要求台電確實執行汙染防制及工安相關措施，並持續加強監督，確保周邊環境與民眾安全。

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