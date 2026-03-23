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丹麥台人居留證登記中國未解 代表處促對等尊嚴更正

中央社／ 斯德哥爾摩23日專電

旅丹台人的居留證國籍自2024年被註記為中國，丹麥媒體揭露發證單位回覆民眾抗議時，指註記符合該國外交政策。台灣駐丹麥代表鄭榮俊強調，丹麥外交部並未主張台灣屬於中國，這顯示其政府部會間說法不一致，會繼續向丹麥要求更正。

外交部長林佳龍日前在立法院接受質詢時表示，針對丹麥錯誤註記台灣人國籍一事持續交涉中，並已採取包括調整駐台機構待遇等措施、協調國際友盟協助，會繼續以「對等、尊嚴」原則爭取改善。

不過，丹麥媒體近日揭露，丹麥錯誤註記目前似乎沒有改變的跡象。

丹麥百林日報（Berlingske）20日報導，旅丹台灣人去年6月因為孩子的居留證國籍被註記為中國，向發證單位丹麥國際招募及整合署（SIRI）提出抗議，收到SIRI回覆表示，台灣人居留證的國籍註記中國並非錯誤，而是因為丹麥政府不承認台灣是獨立的國家，是屬中國之下（under China）。回覆中也寫到，SIRI並非做此政治決定的決策單位。

報導指出，丹麥是歐盟唯一將台灣人的國籍在居留證上註記為中國的國家。自從2024年註記改變後，旅丹台人就不斷向SIRI提出抗議，但至今丹麥方面並沒有做出改變。

SIRI向百林日報表示，這是因為台灣人之前的文件註記有誤所致，也表示是遵循丹麥移民與融合部（Ministry of Immigration and Integration）的政策，不願做更多評論。

丹麥移民與融合部於2025年5月6日發布一則新聞稿，將台灣人的文件註記「標準化」，該部會轄下的各單位過去對台灣人的國籍與出生地有不同的註記方式，因此需要標準化讓所有單位的註記一致。丹麥外交部對這個標準化方式提供外交政策的建議。

這個標準是「台灣」或「中華民國」這兩個正式名稱將不會出現在有關台灣人的國籍、公民權相關的註記中，但「台灣」可以出現在非國家的名稱中，例如地方或區域名稱。這表示轄下單位可以將台灣人的出生地註記為台灣，但國籍將會註記為中國。

報導訪問丹麥國際問題研究所（DIIS）專家佛斯比（Andreas B. Forsby），這是否意味丹麥承認中國對台灣的管轄權。佛斯比表示，丹麥政府官方從未表示台灣屬於中國，丹麥的一中政策承認中華人民共和國是中國在國際社會的唯一合法代表，但「不承認北京對於台灣屬於中華人民共和國」的主張。

長期關注此案的丹麥台灣角（Taiwan Corner）主席丹尼爾森（Michael Danielsen）對百林日報表示，「中國」出現在台灣人的文件上，顯現丹麥的一中政策明顯地向中國立場靠攏。

駐丹麥代表鄭榮俊對中央社表示，丹麥外交部並沒有改變對台灣立場，現行做法顯示部會間說法不一致，也明顯違背歐盟政策，歐盟雖然也有其「一中政策」，但也明白指出該政策並不違背與台灣互動及合作。

他說，這個案子從2024年發生後就持續要求丹麥更正，也正告丹麥這個問題不解決，勢將影響雙邊關係。他表示會繼續堅持，讓丹麥正視台灣的嚴正立場，並已將此事陳報外交部，由外交部裁定接下來的應對措施。

丹麥台灣協會會長黃伊敏對中央社表示，很難接受跟台灣在民主、人權、進步價值同一陣線的夥伴丹麥這樣把台灣人推開，讓人很受傷。她說，支持外交部採取對等手段取消丹麥駐台代表的禮遇，因為國籍註記不只是行政作業，更是對台灣主權與尊嚴最基本的尊重。

國籍 外交政策 林佳龍

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