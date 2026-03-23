勞動部研擬事業單位導入AI指引 降低歧視護勞權

隨著AI發展，在愈來愈多事業運用AI輔助生產的同時，勞工憂心工作被取代。勞動部今天表示，研擬事業單位導入AI指引，期望將使用AI產生的歧視降到最低，並增加勞工隱私保護。

永豐商業銀行委託研究，全國金融業工會聯合總會（全金聯）、國立陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡、共力研究社等共同合作執行的「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告今天發布。

勞動部次長李健鴻出席致詞時表示，勞動部正在研議「事業單位導入使用AI」的勞工權益指引，重點包含關注AI在招募、甄選、績效評估及解僱中可能產生的不公平待遇或歧視，希望能降到最低，同時也增加勞工的隱私保護。

金管會副主委莊琇媛說，金融科技可以結合人才，運用AI時最重要的不是人力被取代，而是人機互助；根據調查，新手與老手運用AI的結果是不同的，有經驗的人會調整出好的結果，但沒有經驗就可能導致損失；事業永續發展，很重要的一部分就是勞工權益的保障，在職訓練讓技能隨科技進步提升，對企業效率有更大貢獻，需要勞資一起努力。

根據報告，台灣金融業目前處於AI導入初期階段，呈現「工作內容被替代，但勞動力尚未被裁減」的特徵。顯示AI目前在金融業仍偏向輔助角色，尚未達到明顯取代人力的程度。

然而，「效率與分配的不匹配」是此研究的核心發現。低度使用者效率提升卻未獲得正向回饋，形成勞動條件的相對惡化；中度使用者雖然感受到評價提升，但收入未實質增加；高度使用者因AI使用而收入增加，但效率表現卻最不穩定。這顯示目前的分配機制未能精確對應AI創造的生產力改善。

全金聯理事長鍾馥吉解釋，現在的員工都有意願使用、訓練AI；雇主目標是生產力提升、賺更多的錢，但導入AI是否就會減少人事成本，因為大多事業單位沒有就AI、人力公開透明的資訊，會讓勞工憂心被AI取代。