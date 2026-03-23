美國不硬碰了？學者：美對中已改迂迴對抗 台海不會有大交易

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「美國顧及期中選舉，抗中策略從直球對決轉成迂迴對抗！」學者張五岳23日於北威論壇發表演講說，美中在科技業會脫鉤，對在製造業很難脫鉤，且中國在未來川習會的訴求，是希望美國反對或不支持台獨；美國面臨選舉、通膨壓力，因此不會與中國撕破臉。而台灣面臨中國經濟、政治壓力應逐步調整，並強化了解中國。

高科技以外很難脫鉤

北威論壇23日舉行「中國兩會後政經展望」座談會。淡江兩岸關係研究中心主任張五岳表示，美國為了川習會，今年就沒有像2025年美國總統川普剛上任時如此強硬對待中國：首先川普的國情咨文忽略對中議題，且對中關稅開始影響美國通膨與物價，川普也很可能輸掉眾議院，並第3次面臨被彈劾的危機。

「美中在高科技以外的產業很難脫鉤！」張五岳強調，中國製造業產值等於美國、日本、德國與印度相加，因此在高科技上雖然會脫鉤，但如製造業、醫藥等不容易。另外，許多國家都開始與中國進行元首外交，中國畢竟是全球最大出口國與第二進口國，不過中國也面臨產能過剩、缺乏投資與消費等問題。

中國消費佔比太低

「外界都知道共產黨危機很多，他們自己也一定知道！」張五岳分析，中國兩會後不再追求形式上的增長，且會加強鼓勵民營企業投資，畢竟民營企業佔中國50%稅收、60%GDP、70%創新與80%勞動人口；消費方面，中國儲蓄率大約是美國的10倍，但消費佔比上中國僅佔GDP的39.6%、美國則有68%，全球平均約50%，中國的消費佔比太低。

張五岳指出，中國高層也有看到這些問題，因此在醫療、社保與就業等問題都開始擴大重視，例如透過鼓勵結婚與生育，配套購買房地產等方式，讓中國民眾增加消費信心，政策是否成功還有待觀察，但確定中國有正視到相關議題的隱憂。

習近平權力很穩固

針對中國的人事與兩會方面，張五岳表示，目前解放軍公開露面的上將只有4位（但上將缺有40人）：軍委副主席張升民、國防部長董軍、中部戰區與東部戰區司令員。但解放軍又要現代化發展，因此應該會在中共今年秋天的五中全會遞補人事，而兩會從總理李強的開幕致詞，到常委趙樂際的閉幕談話，都高度尊崇國家主席習近平，因此他的權力仍相當穩固。

「中國相當重視糧食與科技自主！」張五岳表示，十五五的最新規劃，就是要凸顯北京想要突破美國「卡脖子」科技管制的封鎖，能源與糧食方面，中國非常強調糧食自主，能源則透過俄羅斯進行避險。但他也指出，中國的通縮危機依舊，失業、地緣政治與地方債務的風險還在。

兩岸挑戰大於機遇

張五岳總結說，中國是否會攻台要看習近平在什麼場合表態，但目前美中希望能共管國際秩序，而川習會舉辦的時機，則要看副總理何立峰與美國財長貝森特，還有中國外長王毅與國務卿盧比歐何時對談。至於軍購，則是要看中國對美採購的幅度，來決定是否延期。

另外，對美國來說，目前主要的問題是期中選舉，因此對中國改成迂迴對抗，中國則希望與美國明確底線，以管控大國政治分歧，若G2雙方溝通管道暢通，台海問題就不會失控。張五岳認為，兩岸問題的挑戰還是大於機遇，但台灣對中國研究投注的資源愈來愈少，缺乏對如今變動中國社經政的認識，希望能改善。

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