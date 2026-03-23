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氣候變遷衝擊全球…彭啓明：擬設國家氣候調適韌性中心 盼116年成立

中央社／ 台北23日電
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照

世界氣象組織表示，2015至2025年是史上最熱的11年。環境部長彭啓明說，正在跨部會討論國家氣候調適韌性中心，整合各機關工作，以年底前通過立法院審議、明年正式成立為目標。

世界氣象組織（WMO）今天發布「2025年全球氣候狀況」報告，確認2015至2025年為史上最熱11年，2025年均溫較工業化前高約攝氏1.43度。報告並新增「氣候與健康」專章，示警登革熱擴張與熱壓迫威脅全球逾12億勞工。

環境部長彭啓明告訴中央社記者，環境部與國科會正在跨部會討論「國家氣候調適韌性中心」，希望設立一個將各部會、機關從上中下游整合調適的行政法人，才能進一步協助地方、各個部會執行調適工作；預估經費將會由碳費支應。

彭啓明進一步說明，台灣的調適工作過去散落在各個部會，沒有一個完整負責調適的機構，不過日本、韓國都有類似的機構存在；目前已將組織條例、設置的規則都送到行政院審議，希望今年年底前立法院可以通過，明年正式成立。

根據規劃，國家氣候調適韌性中心核心包含5大任務，如跨部會資料整合與運用、氣候衝擊風險評估、調適治理與政策工具指引、地方與社區調適輔導、產業及國際合作等。

除此之外，彭啓明指出，為減輕熱傷害，環境部去年已推動抗高溫涼適地圖（cool map），今年擬進一步提出「倍增城市林」計畫，正在跨部會討論，最快4月的總統府氣候變遷對策委員會將會提出。

彭啓明解釋，增加種樹有2大目的，一是減緩極端的高溫衝擊，第二則是避免暴雨逕流；目前的想法是用8年的時間，讓城市樹木能倍增，包含透過企業及全民認養「我的城市樹」，以適地適種的方式，透過數位規畫找出城市中適合種樹的區域；理想的目標就是從捷運站出來，到上班地點都有樹蔭。

彭啟明 氣候變遷 環境部 國科會 立法院

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