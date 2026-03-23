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情侶涉虐死2子女 監院糾正花蓮縣府社安網預警失靈

中央社／ 台北23日電

花蓮縣吉安鄉發生1對情侶涉在1年內虐死2名年幼子女，監察院說，花蓮縣府雖早已掌握這對情侶具毒品列管背景且有多次虐兒通報紀錄，卻因社安網風險預警機制失靈等因素未能阻止悲劇接連發生，因此糾正花蓮縣府，並請衛福部檢討改進。

監察院今天透過新聞稿表示，居住在花蓮的宋女與陳姓男友，涉嫌於民國113年間連續虐待3名年幼子女，且其中2名孩童遭虐死。

監委葉大華、張菊芳表示，花蓮縣政府雖早已掌握宋女及陳男具毒品列管背景且有多次虐兒通報紀錄，並已安置長子（甲童），卻未能對藥癮家戶的高風險特性進行嚴謹評估，導致後續兩名幼童（乙、丙童）遭連續虐死。

監委調查，縣府社會處與衛生局處遇甲童期間，兒保社工未與宋女討論藥癮議題，也未與毒防中心或司法單位聯繫。衛生局雖知宋女育有年幼子女，卻於列管期間長達9個月未與兒保社工橫向對接，導致「共案共管」機制形同虛設，嚴重影響處遇計畫執行。

監委指出，乙童受虐首宗通報適逢「0403強震」及清明連假，花蓮縣政府因救災與休假，延遲至5日後才受理分派，導致社工訪視時已距通報超過8日，嚴重影響2歲以下幼兒傷勢的即時辨識，凸顯地方政府在重大災害期間，兒少保護存在危險空窗期。

監委說，縣府受理案件時，未勾選相關風險指標，評估過程更違反「2歲以下幼兒無法確認保護者時應視同無合適保護者」指引，只憑脆弱家庭社工主述就將本案判定為「非緊急」案件。且兒保社工在家訪後，面對調查結果與醫療通報資訊不符時，未依規定尋求專業醫療研判，導致乙童於通報後不到20日就因再次受虐送醫不治。

監委表示，衛福部應研議對「極高風險族群」建立災時優先審派機制，並強化夜間與連續假日的跨網絡協作效能，提供明確規範供地方政府遵循。

監委說，縣府社工於113年5月獲知宋女懷孕，卻未能針對「毒品列管」與「虐童前科」的複合高風險啟動預警與追蹤機制；且因跨網絡資訊共享未落實，導致縣府對宋女113年10月產下丙童一無所悉，監測空窗長達數月。

監委表示，在丙童受虐死亡前夕，社工發現無法與宋女聯繫，卻未積極派員訪查，僅委請家屬確認，錯失最後救命契機，顯見縣府於丙童出生前高風險預警與出生後照顧追蹤工作有嚴重缺失。

監察院 社工 衛生局 葉大華 衛福部

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