農業部：水稻收入保險4年理賠累計27億元

農業部於民國111年開辦水稻收入保險，至114年累計已有14.7萬名農民獲理賠新台幣27億元，有效填補農民經營損失。

農業部今天發布新聞稿指出，水稻收入保險自111年起正式開辦，114年2期作各鄉鎮市區水稻產量已完成調查統計，部分地區因受氣候災害及病蟲害導致減產，有11縣市、48個鄉鎮，共約1萬名農民獲得出險，理賠金額1.56億元，其中「基本型」理賠約1.01億元、「加強型」理賠約0.55億元。

農業部統計，水稻收入保險開辦迄今，累計已有14.7萬名農民獲賠約27億元，有效填補農民經營損失。

農業部說，水稻收入保險「基本型」為全面納保項目，保費由農業部全額補助，農民無須繳費；當各鄉鎮市區平均產量減少超過2成，每公頃理賠金額為2萬元；「加強型」已放寬繳售公糧也得投保，保費由農業部補助1/2，部分縣市政府亦提供加碼補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，當鄉鎮產量減產超過5%（1期作）或10%（2期作）以上即啟動理賠。

因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業部近年來致力推動農業保險，目前已開發28種品項、44張保單。