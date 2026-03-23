彭金隆：政院版虛擬資產服務法列優先 半年內訂保管指引

金管會主委彭金龍今天說，虛擬資產服務法草案經行政院審查完竣，已納入優先法案，預計本會期送到立法院審查。目前有19家銀行對於虛擬資產保管表達興趣，5家正在試辦，預計半年內訂出保管指引。

立法院財政委員會上午審查台灣民眾黨團、國民黨立委林思銘所提「虛擬資產服務法」草案，邀請彭金隆列席。

彭金隆口頭報告指出，近年隨著虛擬資產市場快速發展與洗錢風險升高，歐盟、韓國、日本等主要國家相繼將虛擬資產服務商（VASP）及穩定幣納入監管架構，金管會循序漸進逐步納管，虛擬資產服務法草案已在去年6月27日陳報行政院，並已完成審查。

彭金隆說，專法重點包括明確定義VASP的類型及範圍、規範穩定幣發行及管理、防止市場不公正行為。專法立法通過後，將由洗錢防制提升到全面健全營運與市場秩序。草案經行政院審查完成，並納入優先法案，預計本會期送到立法院審查。

民進黨立委李坤城質詢時詢問，目前本土有8家業者登記取得許可，海外有幾家業者申請。彭金隆表示，有幾家詢問如何落地，未來專法通過後明定2條路徑，一個是國外機構可來台設分支機構，也就是分公司；也可直接投資台灣，成立本國法律設立的新機構。

李坤城說，台商跟外商交易時，外商可能會給台商穩定幣，目前台灣的銀行對穩定幣接收度為何。彭金隆表示，因為銀行是大家信任度高的金融機構，未來這些虛擬資產，持有者可以存在自己的錢包，或是請銀行信託、保管。

彭金隆指出，目前金管會政推動試辦，約有19家銀行有興趣、現有5家正試辦中，希望能整合出較有效率的方式，讓金融業跟虛擬資產業結合，取得社會信任。銀行局長童政彰說，試辦期程原則上是1年，約在半年前就陸續開始，會參考香港相關指引，預計6個月內訂出台灣的虛擬資產保管指引。

另外，國民黨立委賴士葆詢問，美伊戰爭如果沒有停止，股市是否會跌不停。彭金隆說，這次影響的是全球、不是只有台灣，主因是戰爭影響周邊供油穩定，至於時間多久、影響多大，就各自解讀、判斷，匯集到市場上反映。

彭金隆表示，美伊戰爭還沒停止，但「股市本來就有漲有跌」，並不是因為這件事一定就往下跌，從過去兩、三週就能看到，各種消息面產生的結果就是不同。

賴士葆說，近期外資賣超7200億元，是匯出國外還是在國內；這是否是最近台幣貶值的原因。央行外匯局長蔡烱民表示，依據目前規定，外資匯到國內投資股票，賣完股票後就要匯出。台幣貶值，美元需求大於供給是最主要因素，供需失衡比較大時，會進場調節。

賴士葆表示，可見央行心中還是有「楊金龍防線」，大概32左右，跌破就會進場。蔡烱民表示，總裁和央行的立場很清楚，「沒有所謂的防線」，不知道美元指數未來會多強、多弱，要看國際金融市場變化。