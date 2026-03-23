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外交部設榮邦經貿辦事處 12企業響應拚邦誼永續

中央社／ 台北23日電

外交部長林佳龍今天宣布成立「榮邦經貿辦事處」，鼓勵企業投資友邦，目前已有12家企業響應籌組「榮邦經貿公司」，讓台灣與邦交國關係從政務，拓展到觀光、經貿，以達永續發展。

里仁社會企業上午舉辦 「史瓦帝尼文化節」開幕儀式，邀請在台史瓦帝尼學生表演傳統歌舞，同時宣布挹注新台幣200萬元支持外交部「榮邦計畫」，以實際行動深化台灣與邦交國合作。

林佳龍致詞表示，史瓦帝尼王國立國58年，台史建交至今也是58年，顯見兩國邦誼堅固。這次「史瓦帝尼文化節」透過里仁135個通路，讓台灣人更了解友邦。里仁引進商品不僅是公平交易，也是當地婦女微型創業的成果，讓榮邦計劃跟ESG有所結合。

林佳龍宣布，外交部參考中美洲經貿辦事處模式，成立「榮邦經貿辦事處」，採取公私協力模式，鼓勵企業組織社會企業，已有12個企業響應，以每家200萬預算籌組「榮邦經貿公司」。未來台史關係不僅政務，也能拓展到旅遊、投資、貿易，藉此達到永續發展。

他會後受訪說明，12家企業都有通路協助邦交國產品，比如有機認證、創造當地就業機會等，包括大肚山產創基金會、全國的加盟連鎖店協會、台北進出口貿易工會等，另外也有很多很好的品牌，大家在台灣就可買到邦交國產品。

里仁總經理李妙玲致詞說，去年7月應邀前往史瓦帝尼考察，看到當地社區需要經濟支持，就決定籌劃這次活動，引進史瓦帝尼獨特的辣椒醬、草編籃等手工藝品以及護膚油等，希望讓更多人認識遠在非洲的友邦。

史瓦帝尼王國大使館一等秘書披特絲（Abbigail F.Pieterse）表示， 「史瓦帝尼文化節」不僅是商業活動，而是對友誼、夥伴關係以及共同價值的慶祝，更展現兩國堅定的友誼，感謝中華民國台灣對史瓦帝尼長久支持。

社會企業 中華民國台灣 邦交國

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