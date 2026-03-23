傳基隆市府核定四接應變計畫 環團批：變相加速開發

環保團體今於立法院召開記者會再次指出，原訂2024年12月除役的協和電廠，因長期燃燒重油產生的落塵及漏油等造成嚴重土壤汙染，前於2025年9月23日經環境部公告為土壤汙染整治場址，然而台電以「應變必要措施計畫」之名，申請基隆市政府同意先拆除1、2號機，但因3、4號機組仍在運轉，恐導致二度汙染、清運；工安等問題，據傳基隆市府已經做出核定。

守護外木山行動小組召集人暨台灣蠻野心足生態協會理事長王醒之指出，協和發電廠土壤重金屬與總石油碳氫化合物（TPH）嚴重超標 ，但台電近期藉由走後門提出的「應變必要措施」，企圖先行移除1、2號發電機組及其附屬設施，實質上是在變相推動四接的開發進度，雖傳聞基隆市政府已經核定此計畫，但攸關市民健康與環境影響的關鍵議題完全沒有說明清楚，包括如何在3、4號機組持續營運的同時進行1、2號機組拆除的工安風險把關，基隆市政府應立即公開核定版的應變必要措施計畫內容，接受全民與專家的嚴格檢視。

基隆市議員陳冠羽質疑，基隆市政府資訊公開不足，外界至今無法取得應變計畫完整內容，審查會議亦未開放公民參與，甚至傳出已完成核定卻未對外說明。他強調，土壤汙染整治涉及重大公共利益，市府應依公益必要原則，完整揭露計畫內容與審查過程。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，台電新版的應變計畫中雖已取消汙染土方的開挖與離場處理，但企圖一邊拆除1、2號機組一邊進行土壤汙染調查，以爭取開發時效，雖有審查委員指出這樣的汙染調查結果不具代表性，因為拆除管線設備過程釋出的物質可能會造成土壤進一步汙染，但不知最終版本是否有取消這樣的規畫？基隆市府應對外說明。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，桃園市政府就RCA土壤及地下水汙染案，曾設置監督小組，納入民間團體及居民共同監督汙染整治狀況，並於環保局網站公布相關資料及會議紀錄，盼基隆市政府比照桃園市政府的做法，也呼籲政府應早日放棄協和四接改建計畫，將資源用在於北部地區發展節能、能源管理、儲能和再生能源等永續四能。