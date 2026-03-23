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賴總統：積極面對手語傳承危機 無聲力量沒有極限

中央社／ 台北23日電

總統賴清德今天說，政府必須積極面對台灣手語嚴峻的傳承危機，文化部從113年啟動建置「台灣手語資料庫」，今年政府也將舉辦台灣手語認證測驗，希望更多人學習台灣手語；總統說，無聲的力量沒有極限，感謝大家持續推動聽障體育運動和手語文化。

賴總統上午在總統府接見「社團法人台南市聽障體育運動協會」成員，賴總統用簡單手語向與會者打招呼，獲得熱烈回應。

賴總統致詞感謝台南市聽障體育運動協會長期以來的努力跟貢獻；他說，協會成立20多年來，秉持「資訊平權、以聾共榮」的信念，遵循身心障礙者權利公約的精神，積極推展各項聽障體育運動以及手語文化，努力提升學習資源與無障礙環境，促進聽障者的交流和多元發展。

總統表示，協會不僅積極選拔保齡球選手、桌球選手、拔河選手等參與各項比賽，成績卓著，並規劃出版「靜靜說府城」系列5部曲，以手語來記錄、書寫府城的在地文化，建構聾人視角的文化記憶體系；身為台南市前市長，他要謝謝大家用心推廣手語文化，讓更多人看見台南在地文化，以及聾人的語言跟生命的故事。

他表示，為了促進國家多元文化的發展，尊重語言文化多樣性，政府在2019年公布實施的「國家語言發展法」，已經明定「台灣手語」為國家語言之一。

賴總統說，政府也必須積極面對台灣手語嚴峻的傳承危機，為了推廣、復振台灣手語，文化部從113年啟動建置「台灣手語資料庫」，已經建立台灣手語語料影像共計200組對話，合計約2萬個詞彙。政府會繼續努力，落實台灣手語語料內容，完善語料庫系統功能，為台灣手語的研究以及應用建立基礎。

他表示，今年政府將舉辦台灣手語認證測驗，希望更多人學習台灣手語，進而促進台灣手語永續發展。另外，去年運動部成立，並設立了「適應運動司」，以「多元、平權、共融」為願景，積極推動適應運動，讓不同需求的民眾都能夠平等參與、享受運動。

賴總統指出，未來將投入更多資源，以政策引導以及地方經費補助，結合在地特色與多元融合的系列活動與課程，會同中華民國聽障者體育運動協會，共同支持台南市以及全國聽障運動的發展，確保聽障者能夠獲得穩定、可近，而且具有多元選擇的運動參與機會。

總統強調，「無聲的力量沒有極限」，再次感謝大家持續推動聽障體育運動和手語文化，這不是簡單的任務，政府也會繼續跟大家一起打拚。

運動 賴總統 國家語言

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