影／政院放寬外籍幫傭申請門檻 王婉諭呼籲政府拿掉少子化假面具

時代力量今天偕同台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，於立法院前召開「看得到、用不起，開放外籍家庭幫傭，幫不到多數家庭」記者會。黨主席王婉瑜指出，行政院放寬外籍家庭幫傭申請門檻，本質上是一項家務勞動市場的放政策，絕不是「少子化對策」。她批評政府從一開始就沒有對人民說實話，硬把「提振生育率」的招牌搭在一個多數家庭根本用不起的政策上。

王婉諭表示，她過去就是符合資格、也申請過家庭幫傭的媽媽，深知有人分擔家庭務確實能減輕負擔。台灣的家事與家庭支持勞動長期供給不足、成本偏高，最後往往由女性無償承擔，政府本來就該面對。但行政院長宣稱政策是為了「提振生育率」，勞動部長卻馬上改口說「這不是主要目標」，政策核心目標到底是什麼，政府根本說不清楚。

王婉諭攤開國際數據指出，香港有36.8萬名外傭，生育率僅0.73，新加坡有30.1萬名外傭，生育率 0.97，引進再多外傭都沒有帶來生育率提升。托育聯盟民調也顯示開放外籍幫傭在女性最需要的育兒政策中排名最後，僅 18.4% 支持。行政院宣稱「144萬戶受惠」，但有資格不等於請得起，每月將近3萬元的費用對多數雙薪家庭是沉重負擔，如果政府沒有做過所得分析配套，「144萬戶」就只是推銷話術。

王婉諭進一步批評，政府為了硬掛上「少子化對策」的招牌，把放寬條件綁在「12歲以下子女」，排除了家中有高齡長輩需要照料、卻未達失能申請看護標準的「三明治世代」。她呼籲政府拿掉少子化的假面具，做好三件事：一、檢討「12歲以下」的限制，讓有家務分擔需求的家庭（包含照顧長輩者）都能適用，二、做好移工權益保障，給家務幫手最起碼的勞動條件與申訴機制，三、提出完整的衝擊評估，對本國勞工的影響及政府後續查核管理量能都要交代清楚。