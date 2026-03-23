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洪申翰：鬆綁外傭申請 不是取代台灣保母

中央社／ 台北23日電

勞動部日前宣布鬆綁外傭申請條件，勞動部長洪申翰今天表示，保母需要有專業證照、而外傭是家務幫手，不是外籍移工取代台灣保母；且現在針對有未滿12歲小孩家庭放寬，也是新的需求。

現行規定，家中須有3名6歲以下小孩，才可申請外籍幫傭。勞動部日前表示，4月13日起，家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5000元；家有罕病兒或是3名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費降為2000元，申請案也優先審核。

勞動部長洪申翰今天接受廣播節目POP撞新聞主持人黃暐瀚專訪時表示，因為現在生3個小孩很少，這是過去的制度，因此這一次在整個外籍幫傭的制度上面做了一個檢討。

洪申翰指出，外傭這個制度勞動部評估了好幾個月，包括他自己親自去詢問需求的樣態是什麼。現在台灣很多都變成沒有後援的雙薪家庭，已經成為主流的家庭形態，勞動部此政策最大的目標就是「安心工作、家庭減壓」。

洪申翰解釋，外傭與保母不同，專業保母要證照，要對於小孩安全的照顧，其實保母也會需要幫忙小孩一些早期發展的支持，甚至生活習慣的養成、親職顧問等；外傭就是一個家務的幫手。

洪申翰強調，不是要外籍移工取代台灣保母，而是提供「多一個選擇」，保母負責專業教養，外傭負責家務勞動，分工合作讓家長能續留職場。

此外，洪申翰說，現在針對「有未滿12歲小孩」的家庭放寬，這是一個新的需求區塊；放寬外傭後，會要求不管是國外還是國內仲介都必須加強行前訓練，要確保外傭懂基礎的台灣生活習俗和簡單溝通。

外籍幫傭 黃暐瀚 外傭 洪申翰

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