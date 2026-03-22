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陳宏星掌駐法台灣文化中心為台搭橋 談陸方干預成反向宣傳

中央社／ 記者曾依璇巴黎22日專電
駐法國台灣文化中心（巴文中心）新任主任陳宏星2026年2月抵達巴黎，他曾在法國接受美學薰陶，其後橫跨學術與策展等實務，如今將致力推動台灣文化走向國際。中央社
駐法國台灣文化中心（巴文中心）新任主任陳宏星2026年2月抵達巴黎，他曾在法國接受美學薰陶，其後橫跨學術與策展等實務，如今將致力推動台灣文化走向國際。中央社

中國持續打壓台灣各項國際活動，文化領域也未倖免。駐法國台灣文化中心（巴文中心）新任主任陳宏星接受中央社專訪時說，這類挑戰難以避免，但有時反而是為台灣做「反向宣傳」。

陳宏星上月抵達巴黎，他是法國社會科學高等學院（EHESS）美學博士，曾師從美學家雪佛（Jean-MarieSchaeffer），研究當代藝術與哲學的交會，也曾任國際特展策展人、中山大學藝術管理與創業研究所助理教授等，妻子連俐俐曾於2016年到2020年擔任巴文中心主任。

陳宏星1968年生於一個充滿音樂的家庭，父親是小提琴家兼作曲家，母親是鋼琴家。在這樣的環境中，他自然從小習樂，但比起音樂，他在畫畫裡找到更多樂趣。

他接受中央社記者訪問時笑說，兒時練彈作曲家拜爾（Ferdinand Beyer）的教材，就常在樂譜空白處塗鴉，顯出對視覺藝術的愛好。

早在小學6年級，陳宏星就立下成為畫家的志向，「從此脫離練琴的苦海」，同時確立未來赴法求學的規畫。為此，他考入文藻外國語文專科學校（現為文藻外語大學）法文科，一方面為語言打基礎，另一方面在藝術家葉竹盛啟蒙下習畫。

他赴法後進入羅浮宮學院（École du Louvre）修習藝術史，置身於藝術底蘊深厚、收藏豐富的巴黎，「世界忽然變得非常開闊」，原本集中在現代美術的視野，一下擴展到古文明至20世紀的遼闊範圍，過去在書裡讀到的知識也都有了具象，讓他受到很大的衝擊。

回憶在巴黎求學第一年，陳宏星就為羅浮宮龐大的收藏深感震撼，尤其是古文明時期的文物，讓他得以透過宮殿石雕想像昔日亞述帝國的輝煌。

這段經歷使他的目標產生關鍵轉折，從畫家轉向藝術史研究。

在研究期間，陳宏星探討「何謂藝術」的根本性問題，但未能在藝術史中獲得充分答案，於是他開始接觸美學和哲學，進入巴黎第8大學攻讀造型藝術碩士和博士預備班，之後在法國社會科學高等學院鑽研藝術本體論。

除了學術研究之外，陳宏星也活躍於策展和文化實務領域，曾策劃2003年「永恆埃及：羅浮宮埃及文物巡迴展」、2017年高雄市立美術館的「線：石晉華當代宗教藝術展」等展覽。

在成為巴文中心主任之前，陳宏星於中山大學藝術管理與創業研究所授課。他說，教學是與年輕世代分享實務上的經驗和交流思想，如今轉任巴文中心，也是回到實踐層面，角色本質並無太大轉變。

他表示，近年由於地緣政治變化等因素，許多人意識到台灣的重要性並給予更多支持，同時中國相關論述也逐漸被「識破」，多所孔子學院陸續關閉，加上台灣的晶片科技成為焦點，整體局勢提升了台灣的國際能見度。

在文化推廣上，巴文中心雖沒有自己的展覽場地，必須向外尋求合作機構，但陳宏星認為這反而是優勢，因為各場館都擁有基本觀眾群，透過合作，更容易觸及多元受眾。

陳宏星剛到任數天，就赴盧森堡體驗導演陳芯宜的VR（虛擬實境）作品「雲在兩千米」。他描述，在搭配穿戴裝置的體驗中，有一段情境是面對深淵，當時儘管明知自己踩在平面上，但就是流著冷汗跨不出去，臨場感極強。

在技術層面上，他盛讚「雲在兩千米」遠勝其他同類型作品，「我們是下一代，他們都好像還在上一代」。

這部作品改編自作家吳明益著作「苦雨之地」中的短篇小說，上週獲得盧森堡城市電影節（LuxembourgCity Film Festival）沉浸式競賽的最佳沉浸體驗獎。

陳宏星說，XR（延展實境）需要高度技術整合應用，是極具潛力的藝術領域，而台灣作為「科技島」，非常適合在這方面積極發展。

在國際文化交流過程中，也存在一些挑戰。法國史特拉斯堡（Strasbourg）市長巴爾塞吉安（JeanneBarseghian）本月稍早披露，中國駐當地領事館企圖阻止以台灣的國際處境為題材的戲劇「這不是個大使館」（Ceci n’est pas une ambassade）上演，但她重申「創作和藝術自由在法國受到保障」。

陳宏星說，這類系統性挑戰難以避免，但某種程度上也形成反效果。以這次事件來說，他認為中方的打壓為台灣做了「反向宣傳」，消息曝光反而更為節目加分。

陳宏星表示，台灣有許多優秀藝術家和豐沛的創作能量，巴文中心正是扮演「搭橋」引介的角色，在歷任主任和團隊人員共同累積的基礎上，像「製作人」一樣與各類機構腦力激盪，想出最好的呈現方式，努力「把台灣帶出去」。

巴黎 法國

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