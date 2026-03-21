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聯合報一周大事3/15~3/21
國內
19日：行政院會拍板放寬外籍幫傭申請資格，只要家中有一名未滿十二歲兒童即可申請外傭，四月十三日起開放受理。
19日：中央銀行第一季理監事會，將全國自然人第二戶購屋貸款成數上限，由五成調高至六成。
19日：銓敘部長施能傑在立法院表示，將重訂公務人員考績法，等第不再有甲乙丙丁，而是簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且會明訂相關行為標準。
國外
17日：美國總統川普在白宮橢圓辦公室會見愛爾蘭總理馬丁時表示，將在大約五或六周內前往中國訪問，而非三月底；他將與中國國家主席習近平「重新安排」這趟訪問。
19日：日本首相高市早苗在白宮和美國總統川普舉行峰會，兩人承諾維護台海和平及穩定，並視為區域安全與全球繁榮不可或缺的一環。
20日：美國財政部暫時解除對伊朗石油的制裁，允許已在海上的伊油賣給大多數國家，為期卅天至四月十九日，適用截至三月廿日已完成裝船的石油。
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