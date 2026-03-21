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排灣族手紋保存者李碧玉辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北21日電

屏東縣排灣族傳統手紋文化保存者李碧玉（Tjuku Tjuvarevare）14日辭世，享耆壽98歲。文化部文化資產局長陳濟民今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由李碧玉女兒李金瓶代表受贈。

陳濟民表示，手紋文化為排灣族珍貴的原住民族無形文化資產，李碧玉一生致力手紋文化的保存，文資局將依據屏東縣政府擬訂保存維護計畫，持續輔導協助排灣族手紋文化的傳承，讓珍貴的原住民族無形文化資產永續流傳。

根據文資局提供新聞稿，李碧玉生於1929年，2021年經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋文化（veci’nua lima）」保存者。

文化部指出，手紋文化為排灣族傳統民俗，詮釋著排灣族傳統社會階序倫理，受紋者須經過部落宗長的同意，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。

手紋圖案構成代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，皆展現與土地的關聯性，就像服飾上的紋飾、木雕上的圖案一樣，是一種身分的符號與階級權力的象徵。

屏東縣 文化資產 原住民族

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