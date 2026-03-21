排灣族手紋保存者李碧玉辭世 文化部頒贈旌揚狀

新北市美術館自2025年4月開館以來，將屆滿一週年，期間已推出10餘檔展覽。迎接開館週年，將於3月21日推出國際特展《共織宇宙》，由阿根廷藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）帶來在臺首次大型機構個展。展覽結合藝術、科學與環境永續議題，透過跨域創作與公眾參與，邀請觀眾重新思考人類與自然之間的關係，並從藝術出發，展開對未來生活方式的想像。 新北市美術館表示，《共織宇宙》展覽亮點之一「太陽能飛行博物館」計畫，自2007年發展至今，已於全球超過30個國家實踐。此次首度在臺展開，新北市美術館特別結合在地教育與社群網絡，透過社區大學串聯三鶯土樹地區學校與社區團體，邀請民眾共同參與創作。計畫以回收塑膠袋為材料，透過集體拼貼與繪製，打造一件僅依靠太陽熱能即可升空的漂浮雕塑，實踐無需化石燃料的飛行想像。由民眾共製完成的作品，亦將於展覽中呈現，成為展覽重要的一部分，展現藝術、環境教育與公民參與的跨域結合。

2026-03-21 00:00