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監委：部分焚化廠飛灰戴奧辛接近上限 應積極管制

中央社／ 台北21日電

垃圾處理是台灣重大議題，監察委員田秋堇今天表示，台灣垃圾焚化廠每年產生約18餘萬公噸飛灰，飛灰當中包含戴奧辛，而台灣對戴奧辛處理標準為1 ng I-TEQ/g，有部分焚化廠的檢測最大數值偏高，其中桃園市廠及台中市后里廠飛灰檢測更臨界上限，環境部應有更積極管制作為。

2024年媒體報導廢棄物經焚化產生含有戴奧辛、重金屬的飛灰，處理不易且費用高漲，亟待廢棄物源頭減量等議題，田秋堇為此立案調查，並於今天發布新聞稿說明調查結果。

田秋堇表示，台灣垃圾焚化廠每年產生約18餘萬公噸飛灰，其中含有戴奧辛，再利用困難，民國110至113年期間平均每年產出量為18.3萬公噸，但是再利用率每年平均不到1成，而未再利用的17萬噸飛灰則是在穩定化處理後，送進公營或民營掩埋場進行最終處置，耗費大量經費。

田秋堇還說，部份飛灰經水洗設備處理後，送至水泥業或高溫冶煉業再利用，但無論經由水洗或非水洗原灰再利用方式，飛灰再利用處理成本皆所費不貲。

她認為，民眾大多誤以為垃圾進入焚化爐可一燒了事，不知後續處理成本及其複雜後果，以致垃圾減量成效不彰。

除飛灰處理成本，田秋堇說，調查也發現，飛灰再利用經水洗產生的廢水須加以處理，否則洗出來的重金屬、氯鹽、戴奧辛、全氟和多氟烷基物質PFAS及溴化阻燃劑等持久性有機汙染物會被洗到廢水中，但目前焚化廠與掩埋場的放流水標準中，沒有管制以PFAS為主的有機氟含量。

談到戴奧辛，田秋堇表示，戴奧辛號稱「世紀之毒」，在自然環境難以分解，若不慎經由食物鏈進入人體，難以被代謝，對健康威脅極大，台灣戴奧辛處理標準為1 ng I-TEQ/g ，經檢測結果有部分焚化廠如新北市八里廠、台中市烏日廠、高雄市中區廠、屏東縣廠及台東縣廠等檢測最大數值偏高。

她進一步強調，桃園市廠及台中市后里廠飛灰檢測雖合標準，但其中戴奧辛毒性當量濃度最大數值高達0.95 ng I-TEQ/g 以上，已臨界管制標準，環境部應該要有更積極的管制作為，以利維護民眾健康。

田秋堇 戴奧辛 台中市

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