【即時短評】超華麗神木主燈瞬間成垃圾 台灣燈會還要浪費資源多少年？

每年元宵節過後，台灣燈會的主燈何去何從，總是熱議話題，今年台灣燈會在嘉義，神木主燈不出意外恐淪解體下場。中央政府勢必要重視老問題，否則只是花錢賺名氣、背罵名，不妨思考定點園區的可能性，也能為台灣創造觀光新亮點。

台灣燈會2003年定名以來，中央年年砸大錢打造華麗主燈，24座至少10座都以拆除收場，原因不外乎無處安置、沒錢維護、老舊破損、耗電量大，其他倖存主燈多已不再點燈。尤其睽違23年於2023年重返台北，本報當年專題報導近2000萬元造價史上最貴主燈「玉兔壯彩」，最終流浪不成，慘淪被拆命運。

交通部觀光署迄今不思進取，源頭不好好規畫，年復一年攜手各縣市政府，主燈全都打掉重練，活動後，美其名贈燈給主辦縣市政府，實則將依舊將去留爛攤丟給地方傷腦筋。嘉義縣神木主燈以金屬、枯木搭建，沒了燈光設備，拆解後重組的可能性恐不高。

根本溯源是中央標案對於主燈的定義、永續訴求程度，若沒要求活動完仍需完整保留功能，委外廠商只要達成活動期間的光鮮亮麗，租用零件、設備歸還後，徒剩軀殼「沒心臟」也白搭，地方政府想維持原來的精彩還得花大把銀子。

再不然，早在設計階段，中央就該讓地方參與討論，主燈若能為城市未來加分，大家一定樂意留下，才能達到永續最大效益。

說實在，台灣燈會品牌行之有年，中央不如找尋一處合適地點並規畫燈會園區，水電、展區腹地等成常態，也能避免每年巡迴各縣市點放，相關設備一次性浪費。

不只台灣燈會，各縣市也會辦燈節、燈會慶元宵，主燈設計隨科技日新月異，拚酷炫、搶眼球，不只生肖意象，甚至大打IP牌。今年台北主燈推出「變形金剛」、「泡泡瑪特」雙主燈，台中「姆明」、高雄則是「超人力霸王」，聲光效果十足，卻涉及版權問題，展完就煙消雲散，連異地延展都沒得談，元宵傳統如今成品牌競賽，不勝唏噓。