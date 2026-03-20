陳冲清大開講「川普發穩定幣 為救美債美元」

國立清華大學科技管理學院前天舉行「孫運璿科技講座」，邀來行政院前院長陳冲開講，談起全球穩定幣市場發展，陳冲指出，川普頻頻祭出關稅戰，背後更深層的戰略實為解決美元和美債危機，於是，美國總統川普想出怪招，也就是發行穩定幣，且穩定幣背後必須要有現金或短期美債準備，這代表美債市場問題也獲得解決。

談到川普，陳冲形容，近百年來人類社會的劇烈變動，甚至「比不上他在任的一百天」。

他說，自己過去常稱尼克森是「對美國最偉大的總統」，但川普展開第二任期後，這樣的說法已有所保留，因為川普確實也可能成為美國歷史上極具影響力的總統，只是這樣的影響對全球未必是好事。

陳冲指出，過去很多人不知道什麼是穩定幣，穩定幣背後有百分之一百的法定貨幣（如美元）作為後盾，具備極高的資產流動性與保本特性。在加密貨幣與網路交易市場中，穩定幣被廣泛當作交易媒介使用，其影響力已直接牽動全球商業體系的發展。

「穩定幣由無到有，為美債續命！」陳冲說，為了替美債續命，各國紛紛推動穩定幣法案。包含日本、韓國與新加坡皆已實質推進，尤其美國更在朝野共識下火速通過如此爭議的法案，代表美國朝野或者是政府行政、立法部門，大家都有共識，要救美元和美債是很有必要的。