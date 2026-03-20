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新北市美術館國際特展《共織宇宙》3/21即將登場 結合藝術與永續行動 與民眾共創太陽能飛行計畫

文／ 新北市美術館提供

托馬斯．薩拉切諾藝術家個人照。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）
托馬斯．薩拉切諾藝術家個人照。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

新北市美術館自2025年4月開館以來，將屆滿一週年，期間已推出10餘檔展覽。迎接開館週年，將於3月21日推出國際特展《共織宇宙》，由阿根廷藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）帶來在臺首次大型機構個展。展覽結合藝術、科學與環境永續議題，透過跨域創作與公眾參與，邀請觀眾重新思考人類與自然之間的關係，並從藝術出發，展開對未來生活方式的想像。

托馬斯．薩拉切諾，〈算法．韻律〉，2017-2026。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林冠名）
托馬斯．薩拉切諾，〈算法．韻律〉，2017-2026。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林冠名）

新北市美術館表示，《共織宇宙》展覽亮點之一「太陽能飛行博物館」計畫，自2007年發展至今，已於全球超過30個國家實踐。此次首度在臺展開，新北市美術館特別結合在地教育與社群網絡，透過社區大學串聯三鶯土樹地區學校與社區團體，邀請民眾共同參與創作。計畫以回收塑膠袋為材料，透過集體拼貼與繪製，打造一件僅依靠太陽熱能即可升空的漂浮雕塑，實踐無需化石燃料的飛行想像。由民眾共製完成的作品，亦將於展覽中呈現，成為展覽重要的一部分，展現藝術、環境教育與公民參與的跨域結合。

托馬斯．薩拉切諾，〈太陽能飛行博物館〉，2023-2026。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林冠名）
托馬斯．薩拉切諾，〈太陽能飛行博物館〉，2023-2026。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林冠名）

托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）長年活躍於國際藝術舞台，曾參與威尼斯建築雙年展，並於紐約大都會藝術博物館、韓國三星美術館等重要機構展出，為當代跨域藝術的重要代表之一。新北市美術館進一步說明，透過本次展覽與工作坊計畫，期望將藝術從展場延伸至社區與教育現場，讓民眾不只是觀看者，更成為創作者與參與者，深化藝術與生活之間的連結。新北市美術館自2025年4月開館以來，持續透過多元展覽與公共參與計畫推動文化扎根，截至今年2月已累積吸引超過170萬人次參觀，逐步建立城市文化交流與國際對話的重要平台。

「熱力學的想像」展間一隅。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）
「熱力學的想像」展間一隅。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

此外，隨著捷運三鶯線預計於今年通車，未來前往新北市美術館的交通將更加便利，可望進一步提升民眾參觀意願，帶動區域文化發展。亦持續結合戶外園區規劃多元活動，包含市集、展演及節慶活動等，透過展覽與公共空間串聯，打造兼具藝術體驗與生活參與的文化場域，吸引不同族群走進美術館。

〈如何將宇宙陷入蛛網？〉展間一隅。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）
〈如何將宇宙陷入蛛網？〉展間一隅。 （圖／新北市美術館提供，攝影：林軒朗）

「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」展覽介紹：https://ntcart.museum/exhibition_content.aspx?id=H2601002

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