快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

聽新聞
0:00 / 0:00

深耕土地治理，厚植永續共榮城市根基

文／ 臺中市政府地政局提供

翻轉發展困局，打造宜居水岸門戶
過去四十餘年來，烏日前竹地區受限於農業區劃定，發展步伐猶如被時光凍結，不僅面臨土地違規使用與公共設施匱乏的窘境，更因地勢低窪，長年承受著旱溪帶來的淹水威脅。然而位處高鐵、臺鐵與捷運綠線交匯的交通輻輳之地，烏日前竹地區肩負區域交通門戶重要責任。為能突破發展限制，烏日前竹地區區段徵收跳脫傳統開發框架，以「水岸田園居‧前竹新生活」為願景，有效整合土地資源，因應氣候變遷調適，建構永續發展系統，結合水岸環境與智慧城市，打造優質新生活。

烏日前竹地區區段徵收跳脫傳統開發框架，以「水岸田園居‧前竹新生活」願景，結合水岸環境與智慧城市，打造優質新生活。圖／臺中市政府地政局提供
烏日前竹地區區段徵收跳脫傳統開發框架，以「水岸田園居‧前竹新生活」願景，結合水岸環境與智慧城市，打造優質新生活。圖／臺中市政府地政局提供

資訊透明公開，強化數位透明治理
為提升資訊揭露透明度，保障民眾「知」的權益，前竹地區區段徵收秉持資訊公開透明原則，於臺中市政府地政局官網建置「土地開發專區」，完整揭露計畫法規與各項進度，落實參與治理。此外，更推出 LINE 官方帳號「前竹區徵報馬仔 2.0」，打造即時推播、互動查詢及智慧客服自動回應的溝通平台，讓民眾隨時掌握最新資訊、快速完成各項服務，藉由資訊公開透明與即時傳遞的機制，更構築起防詐的安全防線。

人本永續共好，落實前竹安居願景
為了妥善照顧在地居民，本著「安置地主優先顧」原則，臺中市政府首創全國之先，推動包含優先分配安置土地、臨時中繼住宅安置等八大安置措施。其中優先分配安置土地創新措施，打破過往「線性串連」的行政程序，在辦理都市計畫個案變更審議的同時，因應地主希冀儘早回鄉興建住宅需求，以開創性的措施進行土地預為分配，雙軌並行的流程優化，落實安居承諾，大幅減少等待的空窗期。截至 114 年底，已完成全部34戶優先安置土地之點交作業，讓居民提前一年掌握未來落腳位置，早日重拾在地生活的節奏。這種有溫度且以人為本的創新思考，讓民眾提早看見未來，正是本項措施帶來的最大效益，也給予目前的土地開發治理「永續共榮」提供了一個有價值的參考機制。

臺中市政府地政局團隊走訪烏日前竹地區區段徵收臨時中繼住宅，溫馨關懷地主，並鼓勵地主加入LINE 官方帳號「前竹區徵報馬仔 2.0」，即時掌握最新資訊。圖／臺中市政府地政局提供
臺中市政府地政局團隊走訪烏日前竹地區區段徵收臨時中繼住宅，溫馨關懷地主，並鼓勵地主加入LINE 官方帳號「前竹區徵報馬仔 2.0」，即時掌握最新資訊。圖／臺中市政府地政局提供

融合地景美學，構築韌性城市根基
前竹地區的公共建設，更是一場結合在地意象轉化與韌性治理思維之空間重構工程。區內兩座跨越旱溪的景觀橋梁，將在地農村元素─蘆竹與稻米，化作橋梁上的美麗線條，留存地方的歲月記憶。區內公園並重生態與休閒，整合了綠化、運動與環境教育等功能，以農村元素為設計主題，融合童趣及環境教育意義，豐富地區傳承之生活意涵。此外，為強化城市防災能量，區內部分公園及兒童遊樂場用地配合規劃設置地下滯洪池，在維持地面鄰里遊憩空間的同時，多目標調度空間機能，厚植前竹地區應對氣候挑戰的韌性底氣。

另外在構築韌性城市根基方面，市府團隊結合在地民意與有關單位研商，將區外的舊河道土地一併整合處理。透過建構開發區內外平順銜接的空間介面，從根本改善水文環境，解決區外舊河道土地利用問題，同時完成本案開發的重要目的─配合中央治水規劃整治旱溪河道，優化都市景觀，落實公共安全。

蘆竹葉意象景觀橋以前竹地區特色為靈感，將蘆竹葉意象轉化為橋塔公共藝術，橋欄杆則採竹桿斜交設計，兼具美學與安全防護功能。圖／臺中市政府地政局提供
蘆竹葉意象景觀橋以前竹地區特色為靈感，將蘆竹葉意象轉化為橋塔公共藝術，橋欄杆則採竹桿斜交設計，兼具美學與安全防護功能。圖／臺中市政府地政局提供

迎向世代共好，接軌國際永續家園
隨著各項工程依序推進，烏日前竹地區漸漸翻轉昔日的零碎地貌，勾勒出接軌國際的都市門戶。藉由資訊透明、人本安置與環境共生的深度整合，這場空間重塑落實了開發承諾，更體現對永續環境的深遠布局。前竹地區正以務實穩健的步伐，構築世代共好的生活家園，見證大臺中邁向國際之都的同時，也為這片土地賦予永續共榮的發展新價值。

相關新聞

深耕土地治理，厚植永續共榮城市根基

翻轉發展困局，打造宜居水岸門戶過去四十餘年來，烏日前竹地區受限於農業區劃定，發展步伐猶如被時光凍結，不僅面臨土地違規使用與公共設施匱乏的窘境，更因地勢低窪，長年承受著旱溪帶來的淹水威脅。然而位處高鐵、臺鐵與捷運綠線交匯的交通輻輳之地，烏日前竹地區肩負區域交通門戶重要責任。為能突破發展限制，烏日前竹地區區段徵收跳脫傳統開發框架，以「水岸田園居‧前竹新生活」為願景，有效整合土地資源，因應氣候變遷調適，建構永續發展系統，結合水岸環境與智慧城市，打造優質新生活。 資訊透明公開，強化數位透明治理為提升資訊揭露透明度，保障民眾「知」的權益，前竹地區區段徵收秉持資訊公開透明原則，於臺中市政府地政局官網建置「土地開發專區」，完整揭露計畫法規與各項進度，落實參與治理。此外，更推出 LINE 官方帳號「前竹區徵報馬仔 2.0」，打造即時推播、互動查

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

導入「智慧、低碳、創新」原則，整體開發擘劃國際宜居新城水湳經貿園區曾為低度利用的舊機場腹地。為活化都市空間，臺中市政府導入聯合國永續發展目標（SDGs），以「區段徵收」方式進行大規模整體開發。本區規劃超過50%的公共設施面積比例，以五大亮點建築與三大基礎建設作為發展骨幹，不僅合理保障原地主權益，更將過去零碎的產權，重新配置為道路、公園與具備高經濟效益的專用區。經由土地產權的規劃整合、完善公共設施配置及興建重大建設，水湳的開發是臺中市近年最具指標性、且落實低碳永續目標的都市發展典範。 重大建設陸續完工，展現多元城市風貌 落實生態與水資源循環：中央公園 享有「臺中之肺」盛名的中央公園，占地面積高達67公頃，是臺中市落實「永

中正大學技轉案爆爭議 馮展華：沒賺錢就指控令人遺憾

前瞻傳動科技董事長簡鴻文昨天在立委葛如鈞陪同下開記者會，控訴中正大學前校長馮展華邀他參與產學合作，但技轉給民間機器卻無法順利運作。馮展華今天表示，對方自己沒賺到錢，就做這種事，讓他覺得很遺憾，相關設備已有其他公司持續使用3年，相信經得起驗證。

【即時短評】補教師偷拍獲緩起訴可繼續任教？現行法規出現漏洞

台中市一名林姓補教師因偷拍女性私密處及性行為，雖遭檢方裁定緩起訴，卻因受害者為「成年人」而非兒少，依現行法規無法登錄於「全國不適任教育人員通報及查詢系統」。此案引發社會憂慮，現行機制是否過度依賴受害者身分，而忽略了加害者人格特質帶來的潛在風險？應納入強制行政評估機制。

台新證提延長申報錯帳 總金額衝上19億

台新證券錯帳風波延燒，由於系統異常事件發生於4月14日，依規定T+2交割帳需昨天（16日）早上10點前完成申報，但截至期限截止，台新證仍來不及完成錯帳申報，後續又提出延長申報，直至16日晚間接近8點的「最終死線」，申報的錯帳總額從原先17.6億左右再上升至19億元。

打165反詐騙專線還被收費 林俊憲曝還有1980、1995都非免費

民進黨立委林俊憲接獲陳情，撥打165反詐騙專線竟被收費，今指出國內部分重要諮詢專線，竟依所屬電信業者有不同收費標準，盼政府編預算，讓全民能免費使用。衛福部及刑事局憂心服務量能問題。NCC代表則說，若業者願以成本計費，並由內政部與相關單位公款支應，相信對民眾有幫助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。