深耕土地治理，厚植永續共榮城市根基

翻轉發展困局，打造宜居水岸門戶

過去四十餘年來，烏日前竹地區受限於農業區劃定，發展步伐猶如被時光凍結，不僅面臨土地違規使用與公共設施匱乏的窘境，更因地勢低窪，長年承受著旱溪帶來的淹水威脅。然而位處高鐵、臺鐵與捷運綠線交匯的交通輻輳之地，烏日前竹地區肩負區域交通門戶重要責任。為能突破發展限制，烏日前竹地區區段徵收跳脫傳統開發框架，以「水岸田園居‧前竹新生活」為願景，有效整合土地資源，因應氣候變遷調適，建構永續發展系統，結合水岸環境與智慧城市，打造優質新生活。

烏日前竹地區區段徵收跳脫傳統開發框架，以「水岸田園居‧前竹新生活」願景，結合水岸環境與智慧城市，打造優質新生活。圖／臺中市政府地政局提供

資訊透明公開，強化數位透明治理

為提升資訊揭露透明度，保障民眾「知」的權益，前竹地區區段徵收秉持資訊公開透明原則，於臺中市政府地政局官網建置「土地開發專區」，完整揭露計畫法規與各項進度，落實參與治理。此外，更推出 LINE 官方帳號「前竹區徵報馬仔 2.0」，打造即時推播、互動查詢及智慧客服自動回應的溝通平台，讓民眾隨時掌握最新資訊、快速完成各項服務，藉由資訊公開透明與即時傳遞的機制，更構築起防詐的安全防線。

人本永續共好，落實前竹安居願景

為了妥善照顧在地居民，本著「安置地主優先顧」原則，臺中市政府首創全國之先，推動包含優先分配安置土地、臨時中繼住宅安置等八大安置措施。其中優先分配安置土地創新措施，打破過往「線性串連」的行政程序，在辦理都市計畫個案變更審議的同時，因應地主希冀儘早回鄉興建住宅需求，以開創性的措施進行土地預為分配，雙軌並行的流程優化，落實安居承諾，大幅減少等待的空窗期。截至 114 年底，已完成全部34戶優先安置土地之點交作業，讓居民提前一年掌握未來落腳位置，早日重拾在地生活的節奏。這種有溫度且以人為本的創新思考，讓民眾提早看見未來，正是本項措施帶來的最大效益，也給予目前的土地開發治理「永續共榮」提供了一個有價值的參考機制。

臺中市政府地政局團隊走訪烏日前竹地區區段徵收臨時中繼住宅，溫馨關懷地主，並鼓勵地主加入LINE 官方帳號「前竹區徵報馬仔 2.0」，即時掌握最新資訊。圖／臺中市政府地政局提供

融合地景美學，構築韌性城市根基

前竹地區的公共建設，更是一場結合在地意象轉化與韌性治理思維之空間重構工程。區內兩座跨越旱溪的景觀橋梁，將在地農村元素─蘆竹與稻米，化作橋梁上的美麗線條，留存地方的歲月記憶。區內公園並重生態與休閒，整合了綠化、運動與環境教育等功能，以農村元素為設計主題，融合童趣及環境教育意義，豐富地區傳承之生活意涵。此外，為強化城市防災能量，區內部分公園及兒童遊樂場用地配合規劃設置地下滯洪池，在維持地面鄰里遊憩空間的同時，多目標調度空間機能，厚植前竹地區應對氣候挑戰的韌性底氣。

另外在構築韌性城市根基方面，市府團隊結合在地民意與有關單位研商，將區外的舊河道土地一併整合處理。透過建構開發區內外平順銜接的空間介面，從根本改善水文環境，解決區外舊河道土地利用問題，同時完成本案開發的重要目的─配合中央治水規劃整治旱溪河道，優化都市景觀，落實公共安全。

蘆竹葉意象景觀橋以前竹地區特色為靈感，將蘆竹葉意象轉化為橋塔公共藝術，橋欄杆則採竹桿斜交設計，兼具美學與安全防護功能。圖／臺中市政府地政局提供

迎向世代共好，接軌國際永續家園

隨著各項工程依序推進，烏日前竹地區漸漸翻轉昔日的零碎地貌，勾勒出接軌國際的都市門戶。藉由資訊透明、人本安置與環境共生的深度整合，這場空間重塑落實了開發承諾，更體現對永續環境的深遠布局。前竹地區正以務實穩健的步伐，構築世代共好的生活家園，見證大臺中邁向國際之都的同時，也為這片土地賦予永續共榮的發展新價值。