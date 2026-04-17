快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

聽新聞
0:00 / 0:00

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

文／ 臺中市政府地政局提供

導入「智慧、低碳、創新」原則，整體開發擘劃國際宜居新城
水湳經貿園區曾為低度利用的舊機場腹地。為活化都市空間，臺中市政府導入聯合國永續發展目標（SDGs），以「區段徵收」方式進行大規模整體開發。本區規劃超過50%的公共設施面積比例，以五大亮點建築與三大基礎建設作為發展骨幹，不僅合理保障原地主權益，更將過去零碎的產權，重新配置為道路、公園與具備高經濟效益的專用區。經由土地產權的規劃整合、完善公共設施配置及興建重大建設，水湳的開發是臺中市近年最具指標性、且落實低碳永續目標的都市發展典範。

重大建設陸續完工，展現多元城市風貌

落實生態與水資源循環：中央公園

占地67公頃的中央公園宛如「臺中之肺」，由南至北蜿蜒串聯全區。圖／臺中市政府地政局提供
占地67公頃的中央公園宛如「臺中之肺」，由南至北蜿蜒串聯全區。圖／臺中市政府地政局提供

享有「臺中之肺」盛名的中央公園，占地面積高達67公頃，是臺中市落實「永續淨零」的都市新綠洲。臺中市政府打破過去舊機場單一的水泥硬鋪面，將廣闊土地重新復育為具備多樣化地景與生物棲息地的都市森林，全面兼顧「寧適、生態、滯洪、減災、減碳」等多重永續功能。在環境韌性方面，園區不僅廣植破萬棵原生樹種，發揮強大的微氣候調節與固碳效益，有效降低都市熱島效應；在水資源循環上，更結合乾溼式滯洪池防災設計與水湳水資源回收中心的「中水道系統」，每日可產出萬噸級再生水，穩定供應園區環境綠護及鄰近中科園區的高科技產業用水。中央公園將智慧綠能與自然地景完美揉合，成功將生態保育結合城市與產業運作。

兼顧能效與實用功能的文化地標：臺中綠美圖

臺中綠美圖為圖書館與美術館共構建築，打破傳統建築厚重感，將自然綠意與室內空間和諧銜接。圖／臺中市政府地政局提供
臺中綠美圖為圖書館與美術館共構建築，打破傳統建築厚重感，將自然綠意與室內空間和諧銜接。圖／臺中市政府地政局提供

已啟用的臺中綠美圖結合美術館與圖書館雙重機能，建築設計採用金屬帷幕與通透空間，大幅提升自然採光與通風效益，有效降低建築能耗。此建設落實了公共空間的永續設計標準，為市民提供環境友善的複合式藝文場域。

邁向「國際舞台」：臺中國際會展中心

臺中國際會展中心擁有宛如魔毯般的巨型流線屋頂，是帶動中臺灣會展經濟的重要樞紐。圖／臺中市政府地政局提供
臺中國際會展中心擁有宛如魔毯般的巨型流線屋頂，是帶動中臺灣會展經濟的重要樞紐。圖／臺中市政府地政局提供

已啟用的「臺中國際會展中心」，為園區注入強大的會展產業動能。全台唯一獲「鑽石級綠建築」認證的會展中心，巨型流線屋頂與整體綠能設計符合國際減碳趨勢，該展館將直接承載中臺灣製造業與科技業的龐大展覽需求，成為帶動大臺中會展經濟的核心引擎。

五大專用區開發，構築產業鏈與機能生活圈
水湳經貿園區整體開發包含「經貿、生態住宅、文化商業、創新研發與文教」等五大專用區。中央公園的綠意由南至北緊密連結這五大區塊，展現匯聚人文、自然、科學與商業的多元城市風貌。

務實治理，共創臺中永續未來
開發區內各項重點公共設施陸續完工與啟用，展現了市府在基礎建設與永續政策上的強大執行力。透過區段徵收與計畫性的整體開發，臺中市政府成功將水湳轉型為兼具產業動能與居住品質的現代化園區，將持續為臺中市創造長遠的經濟與社會價值。

相關新聞

深耕土地治理，厚植永續共榮城市根基

翻轉發展困局，打造宜居水岸門戶過去四十餘年來，烏日前竹地區受限於農業區劃定，發展步伐猶如被時光凍結，不僅面臨土地違規使用與公共設施匱乏的窘境，更因地勢低窪，長年承受著旱溪帶來的淹水威脅。然而位處高鐵、臺鐵與捷運綠線交匯的交通輻輳之地，烏日前竹地區肩負區域交通門戶重要責任。為能突破發展限制，烏日前竹地區區段徵收跳脫傳統開發框架，以「水岸田園居‧前竹新生活」為願景，有效整合土地資源，因應氣候變遷調適，建構永續發展系統，結合水岸環境與智慧城市，打造優質新生活。 資訊透明公開，強化數位透明治理為提升資訊揭露透明度，保障民眾「知」的權益，前竹地區區段徵收秉持資訊公開透明原則，於臺中市政府地政局官網建置「土地開發專區」，完整揭露計畫法規與各項進度，落實參與治理。此外，更推出 LINE 官方帳號「前竹區徵報馬仔 2.0」，打造即時推播、互動查

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

導入「智慧、低碳、創新」原則，整體開發擘劃國際宜居新城水湳經貿園區曾為低度利用的舊機場腹地。為活化都市空間，臺中市政府導入聯合國永續發展目標（SDGs），以「區段徵收」方式進行大規模整體開發。本區規劃超過50%的公共設施面積比例，以五大亮點建築與三大基礎建設作為發展骨幹，不僅合理保障原地主權益，更將過去零碎的產權，重新配置為道路、公園與具備高經濟效益的專用區。經由土地產權的規劃整合、完善公共設施配置及興建重大建設，水湳的開發是臺中市近年最具指標性、且落實低碳永續目標的都市發展典範。 重大建設陸續完工，展現多元城市風貌 落實生態與水資源循環：中央公園 享有「臺中之肺」盛名的中央公園，占地面積高達67公頃，是臺中市落實「永

中正大學技轉案爆爭議 馮展華：沒賺錢就指控令人遺憾

前瞻傳動科技董事長簡鴻文昨天在立委葛如鈞陪同下開記者會，控訴中正大學前校長馮展華邀他參與產學合作，但技轉給民間機器卻無法順利運作。馮展華今天表示，對方自己沒賺到錢，就做這種事，讓他覺得很遺憾，相關設備已有其他公司持續使用3年，相信經得起驗證。

【即時短評】補教師偷拍獲緩起訴可繼續任教？現行法規出現漏洞

台中市一名林姓補教師因偷拍女性私密處及性行為，雖遭檢方裁定緩起訴，卻因受害者為「成年人」而非兒少，依現行法規無法登錄於「全國不適任教育人員通報及查詢系統」。此案引發社會憂慮，現行機制是否過度依賴受害者身分，而忽略了加害者人格特質帶來的潛在風險？應納入強制行政評估機制。

台新證提延長申報錯帳 總金額衝上19億

台新證券錯帳風波延燒，由於系統異常事件發生於4月14日，依規定T+2交割帳需昨天（16日）早上10點前完成申報，但截至期限截止，台新證仍來不及完成錯帳申報，後續又提出延長申報，直至16日晚間接近8點的「最終死線」，申報的錯帳總額從原先17.6億左右再上升至19億元。

打165反詐騙專線還被收費 林俊憲曝還有1980、1995都非免費

民進黨立委林俊憲接獲陳情，撥打165反詐騙專線竟被收費，今指出國內部分重要諮詢專線，竟依所屬電信業者有不同收費標準，盼政府編預算，讓全民能免費使用。衛福部及刑事局憂心服務量能問題。NCC代表則說，若業者願以成本計費，並由內政部與相關單位公款支應，相信對民眾有幫助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。