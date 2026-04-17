水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

導入「智慧、低碳、創新」原則，整體開發擘劃國際宜居新城

水湳經貿園區曾為低度利用的舊機場腹地。為活化都市空間，臺中市政府導入聯合國永續發展目標（SDGs），以「區段徵收」方式進行大規模整體開發。本區規劃超過50%的公共設施面積比例，以五大亮點建築與三大基礎建設作為發展骨幹，不僅合理保障原地主權益，更將過去零碎的產權，重新配置為道路、公園與具備高經濟效益的專用區。經由土地產權的規劃整合、完善公共設施配置及興建重大建設，水湳的開發是臺中市近年最具指標性、且落實低碳永續目標的都市發展典範。

重大建設陸續完工，展現多元城市風貌

落實生態與水資源循環：中央公園

占地67公頃的中央公園宛如「臺中之肺」，由南至北蜿蜒串聯全區。圖／臺中市政府地政局提供

享有「臺中之肺」盛名的中央公園，占地面積高達67公頃，是臺中市落實「永續淨零」的都市新綠洲。臺中市政府打破過去舊機場單一的水泥硬鋪面，將廣闊土地重新復育為具備多樣化地景與生物棲息地的都市森林，全面兼顧「寧適、生態、滯洪、減災、減碳」等多重永續功能。在環境韌性方面，園區不僅廣植破萬棵原生樹種，發揮強大的微氣候調節與固碳效益，有效降低都市熱島效應；在水資源循環上，更結合乾溼式滯洪池防災設計與水湳水資源回收中心的「中水道系統」，每日可產出萬噸級再生水，穩定供應園區環境綠護及鄰近中科園區的高科技產業用水。中央公園將智慧綠能與自然地景完美揉合，成功將生態保育結合城市與產業運作。

兼顧能效與實用功能的文化地標：臺中綠美圖

臺中綠美圖為圖書館與美術館共構建築，打破傳統建築厚重感，將自然綠意與室內空間和諧銜接。圖／臺中市政府地政局提供

已啟用的臺中綠美圖結合美術館與圖書館雙重機能，建築設計採用金屬帷幕與通透空間，大幅提升自然採光與通風效益，有效降低建築能耗。此建設落實了公共空間的永續設計標準，為市民提供環境友善的複合式藝文場域。

邁向「國際舞台」：臺中國際會展中心



臺中國際會展中心擁有宛如魔毯般的巨型流線屋頂，是帶動中臺灣會展經濟的重要樞紐。圖／臺中市政府地政局提供

已啟用的「臺中國際會展中心」，為園區注入強大的會展產業動能。全台唯一獲「鑽石級綠建築」認證的會展中心，巨型流線屋頂與整體綠能設計符合國際減碳趨勢，該展館將直接承載中臺灣製造業與科技業的龐大展覽需求，成為帶動大臺中會展經濟的核心引擎。

五大專用區開發，構築產業鏈與機能生活圈

水湳經貿園區整體開發包含「經貿、生態住宅、文化商業、創新研發與文教」等五大專用區。中央公園的綠意由南至北緊密連結這五大區塊，展現匯聚人文、自然、科學與商業的多元城市風貌。

務實治理，共創臺中永續未來

開發區內各項重點公共設施陸續完工與啟用，展現了市府在基礎建設與永續政策上的強大執行力。透過區段徵收與計畫性的整體開發，臺中市政府成功將水湳轉型為兼具產業動能與居住品質的現代化園區，將持續為臺中市創造長遠的經濟與社會價值。