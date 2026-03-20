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影／時光顯影：烽火下3次石油危機
歷史上因為戰爭爆發3次石油危機，第一次是贖罪日戰爭爆發，埃及軍隊渡過蘇伊士運河；第二次是1979年兩伊戰爭爆發；第三次能源危機則是因為1990年波灣戰爭所造成。
1973年的石油禁運，政府一開始先凍漲油價，鼓勵節能，9位不老騎士還單車環島 響應政府政策，但原油價格上漲5倍，國內燃油價格仍然提高百分之94。
1979年爆發兩伊戰爭，國際原油價格飆升，經濟部幾度調漲油價，電價也跟著上揚。台灣因此發展太陽能與風力發電，並積極在各地鑽探天然氣。
1990年伊拉克入侵科威特，原油價格從每桶21美元上漲到46美元，美國領軍，發動沙漠風暴行動。中油宣布8月24日調漲油價3成，造成加油站排隊車潮，回顧三次的石油危機，都對台灣造成很大的震撼。
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