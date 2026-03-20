影／時光顯影：烽火下3次石油危機

歷史上因為戰爭爆發3次石油危機，第一次是贖罪日戰爭爆發，埃及軍隊渡過蘇伊士運河；第二次是1979年兩伊戰爭爆發；第三次能源危機則是因為1990年波灣戰爭所造成。

1973年的石油禁運，政府一開始先凍漲油價，鼓勵節能，9位不老騎士還單車環島 響應政府政策，但原油價格上漲5倍，國內燃油價格仍然提高百分之94。

1979年爆發兩伊戰爭，國際原油價格飆升，經濟部幾度調漲油價，電價也跟著上揚。台灣因此發展太陽能與風力發電，並積極在各地鑽探天然氣。

1990年伊拉克入侵科威特，原油價格從每桶21美元上漲到46美元，美國領軍，發動沙漠風暴行動。中油宣布8月24日調漲油價3成，造成加油站排隊車潮，回顧三次的石油危機，都對台灣造成很大的震撼。

1979年3月25日經濟部長張光世、新聞局長宋楚瑜、中油公司總經理李達海共同主持記者會，宣布國內油價全面調漲，這是能源危機以來中油第一次調漲國內汽油價格，平均調整幅度為百分之九。

1979年第二次石油危機，繼3月調整油價後，12月政府再次宣布調漲油價，漲幅自百分之卅一點七至百分之七十四不等。民眾趁著油價尚未調漲前，趕至加油站把油加滿，導致站內大排長龍，車輛嚴重堵塞影響周圍交通秩序。