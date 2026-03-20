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立陶宛前國防部長堅定挺台 林佳龍頒贈睦誼外交獎章

中央社／ 台北20日電

外交部長林佳龍社群媒體表示，立陶宛國會議員暨前國防部長莎卡琳恩長期在國際場域為台發聲，也在推動設立「駐立陶宛台灣代表處」的過程扮演關鍵角色，外交部頒贈「睦誼外交獎章」肯定她對台立關係的貢獻。

莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė，另譯：薩卡利埃內）訪台出席第9屆玉山論壇。林佳龍於臉書發文表示，他19日代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」予莎卡琳恩，表彰長期對台堅定支持，成為民主團結重要「立」量，以及持續深化台立關係的重要貢獻。

林佳龍指出，2025年莎卡琳恩以國防部長身分督導立陶宛國防部發布印太戰略文件，明確表達對台灣發展自我防衛能力權利的堅定支持，也凸顯立陶宛與台灣在安全領域深化合作的重要性。

林佳龍說，莎卡琳恩也長年在國際場域為台灣發聲不遺餘力，並在推動設立「駐立陶宛台灣代表處」的過程扮演關鍵角色，讓兩國關係得以全方位拓展，將友誼推向新的高度，彰顯對民主、自由與法治的共同承諾。

林佳龍轉述，在頒贈典禮上，莎卡琳恩說台立能夠彼此團結，是因同樣渴望自由，珍視獨立思考、身分認同、民主價值與科技實力，也因此建立起廣泛而堅實的合作關係。此夥伴關係有助於打造更強大的歐洲，共同應對威權國家的擴張。

莎卡琳恩表示，儘管威權國家之間的合作日益緊密，但民主國家的團結，正是讓威權體制感到畏懼的力量。期待台立兩國能持續在全社會防衛、資訊安全、現代科技等領域，持續深化與歐美夥伴的合作，讓民主陣營更加堅韌且強大。

玉山論壇 社群媒體 台灣代表處 立陶宛 林佳龍

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