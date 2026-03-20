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陳其邁：電力就是算力、算力就是國力 都有待努力

中央社／ 高雄20日電

高雄市長陳其邁今天剛從美國返台，就立即出席「2026高雄智慧城市展」；他說，此行深刻理解到電力就是算力、算力就是國力，台灣在電力與算力的基礎設施都有待努力。

陳其邁今天清晨4時許剛飛抵台灣，一早便現身高雄展覽館參加高雄智慧城市展，媒體聯訪時，外界關心高雄成為輝達GTC大會官方展示的城市治理典範案例。陳其邁說，高雄燈塔計畫是目前全球規模最大的生成式AI應用示範，高雄資料量與訓練參數規模皆居全球之冠；國外許多城市，包括美國、歐洲等都剛開始做，規模不大。

陳其邁表示，此次與輝達（NVIDIA）高層就技術性部分有非常多討論，因為高雄是第一個將視覺語言模型用在城市治理，「我們走在前面，而且規模也是最大」。

陳其邁說，在模型訓練時候就非常需要算力，這一次深刻理解到電力就是算力、算力就是國力，在台灣不管是電力、算力，都還有待努力。

陳其邁說明，在高雄燈塔計畫部分，希望未來訓練後進行模擬、嫁接時可運用在很多面向，例如號誌管制，或是各種物理AI應用，這也牽涉到電信網路架構，因此訪美時與輝達、AT&T、Google高層會面都有討論。

輝達 語言模型 基礎設施 陳其邁

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