監院：衛福部社福人員申訴平台效能低 3機關應改進

監察院今天說，衛福部社福人員勞動申訴平台查處結果未與補助機制連結，且因地方主管機關回復、衛福部內部作業流程緩慢，導致案件處置延宕，還有案件辦理期間長達642天的離譜情況，要求衛福部、嘉義縣政府及台東縣政府檢討改進。

監察委員王幼玲、王美玉透過新聞稿表示，衛生福利部自民國107年起建置「社福人員勞動申訴及溝通平台」，明定申訴案件應於60日內辦結，但此平台113年度受理的27件申訴案中，竟有17案、也就是超過半數逾期未結，部分案件辦理期間甚至長達346天、377天及642天，遠超過合理行政期間。

監委指出，衛福部雖以社會福利職場勞動爭議涉及多主管機關及事實複雜為由，認為辦理時間較長屬合理，但經調查，113年度受理的延宕案件都不是衛福部定義「難以認定的困難案件」，卻仍出現處理期程逾1年甚至近2年的離譜情況。

監委說，勞政主管機關查處時程多屬合理，延誤主因是嘉義縣政府及台東縣政府等地方社政主管機關回復、衛福部內部作業流程緩慢，導致申訴制度無法發揮即時救濟功能。社福人員須等候1年以上才能得知案件結果，已嚴重影響民眾對政府行政公平性與效率期待。

監委說，社福勞動申訴平台核心功能在於監督政府補助經費使用，保障社福人員權益；然而衛福部至今尚未建立將申訴查處結果連結補助審查、委託評選機制，導致部分機構即便屢遭申訴，或有違反勞動法令、薪資未全額給付等情況，仍可不受限制持續承接政府委託或領取補助經費，未能發揮應有警示或篩選功能。

監委說，衛福部應確實檢討並強化制度化管理，並將申訴查處結果與補助、委託及評選機制建立完整連結，以落實社福人員勞動權益保障。