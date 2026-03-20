影／申請恢復國籍遭拒 出養澳洲女子泣訴：我是台灣女兒

國民黨立委王鴻薇今天舉行記者會，協助46年前被出養至澳洲的台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles）尋親並申請回復中華民國國籍，但其申請遭內政部以無法證明在台出生為由駁回，王鴻薇質疑是否行政審查過於僵化。

王鴻薇表示凡妮莎三個月大時被澳洲人收養，去年她向台灣駐澳洲雪梨代表處申請回復中華民國國籍，台灣駐澳官員當時向她表示，依照台灣「國籍法」第二條規定，只要是在台灣出生，即使父母不詳，仍可取得中華民國國籍。然而，內政部認為「沒有證據能證明她在台灣出生」，因此拒絕了凡妮莎的申請。

王鴻薇拿著當年的戶口名簿、出生證明影本及當年發出的護照，表示凡妮莎確實在台北市出生，有白紙黑字的出生證明，也有詳細登記戶籍的證明；並且，她出養時是持用中華民國護照，由澳洲的養父母經由桃園中正國際機場出境到澳洲，護照上更蓋有中華民國的出境章，內政部的判斷令人匪夷所思。

凡妮莎指出，內政部拒絕她的理由，是指她的「王雯」中華民國戶籍及身分，已經在民國72年被註銷。但事實是她被收養帶離台灣的三年後，她的祖父於民國72年10月12日以不實申報戶籍的理由，申請撤銷她的戶籍，以及與澳洲人大衛邁爾斯、戴安露邁爾斯之收養關係，內政部並未查核是否屬實就照單全收。

凡妮莎說明，46年前她戶籍上的祖父，把只有三個月大的她出養給澳洲養父母，再向內政部通報假戶籍。實際偽造假戶籍的嫌疑人是他祖父與生母，她是被害人，內政部在已經有客觀證據的前提下，還說她的「王雯」身分及戶籍資料都是假造，這讓她十分痛心。