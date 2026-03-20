旅澳女子回台尋親盼回復國籍 劉世芳允諾協助

國民黨立委王鴻薇今天表示，台灣女子凡妮莎幼年被澳洲人收養，如今回台尋親申請回復國籍，卻遭內政部拒絕。內政部長劉世芳說，政府會用同理心協助，去年已跟凡妮莎保持連絡，也知道最近的狀況，會極力協助。

王鴻薇上午在立法院召開記者會指出，中文名「王雯」的旅澳台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles）在46年前出生3個月大時，被生母出養給澳洲人。凡妮莎去年找尋生母的過程中，申換中華民國護照，雖然外交部高度重視與協助，但內政部卻拒絕她申請回復中華民國國籍，導致凡妮莎至今無法繼續找尋生母。

王鴻薇說，台灣駐澳洲官員曾向凡妮莎表示，依照台灣的國籍法規定，只要是在台灣出生，即使父母不詳，也可以取得中華民國國籍，但內政部卻認為，沒有證據證明凡妮莎在台灣出生，因此拒絕她的申請。

王鴻薇表示，凡妮莎確實在台北市出生，有白紙黑字的出生證明，尤其被出養時還是持用中華民國護照，由澳洲養父母經由桃園機場出境回到澳洲，凡妮莎的護照上蓋有中華民國的出境章，內政部的判斷讓人匪夷所思。

出席記者會的凡妮莎說，內政部拒絕她台灣人身分及戶籍的理由，是指「王雯」的中華民國戶籍及身分已經在1983年被註銷。但事實上是，她被澳洲人收養，帶離台灣到澳洲的3年後，她祖父1983年10月12日以不實申報戶籍的理由申請撤銷她的「王雯」戶籍，以及與澳洲人大衛邁爾斯、戴安露邁爾斯的收養關係，內政部並未查核是否屬實，就照單全收。

凡妮莎指出，也就是說，46年前她戶籍上的祖父，把只有3個月大的她出養給澳洲養父母，再向內政部通報假戶籍，實際偽造假戶籍的嫌疑人其實是她祖父與生母，她是被害人。在已經有客觀證據的前提下，內政部還說她的「王雯」身分及戶籍資料都是假造，這點讓她相當痛心。

王鴻薇表示，凡妮莎本人已出具中華民國護照正本以及相關出生證明，卻因內政部官僚作業，讓凡妮莎有家歸不得，無法繼續尋親。考量不論是其母親、祖父年事已高，澳洲與台灣距離成本之高，根本無法負擔長時間又沈重的訴訟成本，相關單位應該儘速協助。

對此，劉世芳列席立法院會前，接受媒體訪問表示，政府會用同理心協助凡妮莎。首先，凡妮莎的出生證明跟國籍證明，現在內政部民政單位、戶政單位跟衛福單位正在確認是否為真，因為可能會有偽造的問題。

劉世芳指出，如果無法確認出生證明，內政部建議採取DNA鑑定，也就是讓凡妮莎與生母或生父用DNA鑑定親子關係。如果可行，恢復中華民國國籍就不會是太大問題。內政部去年已經跟凡妮莎保持連絡，也知道最近的狀況，內政部會極力協助。