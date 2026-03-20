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陳其邁結束訪美行程 前瞻布局對接國際頂尖資源

中央社／ 高雄20日電

結束訪美行程的高雄市長陳其邁表示，此行從與美國亞利桑那州、日本熊本縣共同落實3方供應鏈合作，到布局後摩爾定律時代矽光子技術，高雄正以前瞻布局對接國際頂尖資源。

摩爾定律（Moore's law）指晶片上可容納的電晶體數量約每2年增加1倍。

陳其邁11日到18日率團出訪美國，行程橫跨亞利桑那州及加州矽谷，聚焦半導體與人工智慧（AI）發展。

根據高雄市政府今天發布新聞稿，陳其邁此行促成「台美日半導體戰略三角」、「矽光子產學合作」及「城市主權AI經驗輸出」成果，強化高雄連結國際產業鏈。

高市府說，陳其邁訪美首要突破，確立台美日半導體戰略三角，寫下台灣城市外交新頁，由高市府與熊本縣廳首度組團訪美，促成3方簽經濟交流促進備忘錄（MOU），確立「半導體戰略三角」。

陳其邁表示，這不僅是地方政府間產業連結，更是橫跨太平洋供應鏈韌性布局。高雄與熊本作為台日半導體製造重鎮，透過與亞利桑那州戰略合作，強化先進製程穩定性，更向世界展示民主陣營在維護全球供應鏈安全上堅定承諾，共同構築具高度韌性產經生態系。

陳其邁簽訂MOU後拜會全球光學研究權威亞利桑那大學，針對「矽光子」技術深度對接。亞利桑那大學提出「矽光子亞利桑那高雄中心（SPARK）」構想，開啟國立中山大學與亞利桑那大學強強聯手。

AI應用方面，陳其邁出席輝達（NVIDIA）GTC大會，為全台唯一連續2年受邀城市首長。高市府表示，透過「智慧高雄燈塔計畫」，向國際展示城市主權AI實務經驗，並與NVIDIA、Google及AT&T等企業交流，探討資料自主與智慧治理應用。

陳其邁說，從亞利桑那半導體製造到矽谷AI應用，高雄結盟熊本與亞利桑那州，確保半導體供應鏈韌性；中山大學與亞利桑那大學產學合作，厚植技術研究開發領先實力，另一方面，透過推動城市主權AI，確保城市治理數位自主與韌性。

他說，高雄將持續加速產業轉型，保有強勁競爭力、提升城市智慧治理，更將深化與全球民主夥伴戰略合作，發揮不可或缺的台灣影響力，成為全球供應鏈中值得信賴且穩定的戰略核心。

先進製程 地方政府 中山大學 陳其邁

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