在台設處40年 加拿大代表：台加社會展現真正影響力

加拿大駐台北貿易辦事處今年設立40週年，駐台代表何曼麗今天細數40年來與台灣在交通、建設以及能源的合作里程碑，強調加台社會已展現真正影響力，未來成就不僅止於此。

「加拿大駐台北貿易辦事處40週年酒會」晚間在台北舉行，由加拿大駐台代表何曼麗（Marie Louise Hannan）主持；美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）等多國駐台代表使節以及政府部門官員、朝野立委、台北市長蔣萬安等人都出席。

何曼麗致詞時表示，從1986年成立時的3名員工，到如今50人的團隊，讓加拿大駐台北貿易辦事處成為加拿大全球體系中最活躍、最具影響力的辦事處之一。

細數40年來里程碑，何曼麗提到，加拿大辦事處與台灣各界合作，促成台北101風阻尼器等指標性工程，也參與內湖捷運線等交通建設。在航空領域，加拿大技術強化蘭嶼、綠島等交通連結，而台灣的漢翔公司（AIDC）至今持續組裝並供應加拿大飛機的零組件。

關於能源合作，何曼麗說，由北陸能源主導，並獲得加拿大魁北克退休金管理機構重大投資的離岸風電計畫，是雙方攜手推動永續未來的典範。在當今全球能源供應不確定的環境下，相信此領域的合作將會更加深化。

何曼麗強調，人與人交流是雙邊關係最堅實的基石之一。從150年前在北台灣創辦學校、教會與醫院的馬偕博士，到如今有超過6萬名居住在台灣的加拿大人，加台社群早已深度交織。

何曼麗引述加拿大總理卡尼（Mark Carney）所言，中型國家必須攜手合作，開創一條真正能產生影響力的「第三條道路」，加台兩個社會早已展現這樣的精神，而未來能共同達成的成就，遠不止於此。

外交部政務次長陳明祺致詞時說，台灣與加拿大共享對民主、多元化以及法治的決心，這些價值是台加夥伴關係基石，引導雙方支持自由、開放以及以規則為基礎的國際秩序所做的努力。

陳明祺強調，台加合作歷經40年，在經貿、教育、文化以及科學、科技的夥伴關係空前強健與堅韌。感謝加拿大堅定支持，包括近期加韓外交及國防部長「2+2」會談重申台海和平自由的重要性，並反對片面改變現狀。

陳明祺提到，期待台加在關鍵領域深化合作，包括綠能、人工智慧以及關鍵礦產，這些領域對永續成長以及未來競爭力至關重要。