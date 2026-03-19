劉世芳：建構區域救災走廊 建立台灣受支援能力

內政部長劉世芳今天表示，全社會防衛韌性國際合作要建構區域的救災走廊，建構國際人道救援相互作業能力，以及建立國內大規模事故時的受支援能力，目前台灣5機場與花蓮港已具備國際救援隊來台快速通關能量，今年將納入高雄港等6港口。

總統賴清德下午主持「全社會防衛韌性委員會第7次委員會議」，由劉世芳報告「全社會防衛韌性國際合作—建構區域救災走廊」主題。

劉世芳列舉台灣自2001年前往薩爾瓦多地震搜救以來，台灣歷年執行國際人道救援的情況，指出台灣參與的救災任務都圓滿達成，希望透過這樣的戰略意義，未來在自由開放印太戰略下的台灣，可以參與國際人道救援任務。

針對國際救援隊來台救災接待及撤離中心，劉世芳說明，依國際救援隊來台救災接待及撤離中心作業規定（RDC），當重大災害發生時，啟動接受國際救災支援機制，進行國際救援隊抵台的接待入境作業，由內政部移民署（Immigration）、警政署（Security）、農業部動植物防疫檢疫署（Quarantine）、財政部關務署（Customs）及相關所需進駐單位協助完成檢疫、通關、查驗程序。

劉世芳說明，目前已納入台北、桃園、台中、高雄、花蓮等5航空機場與花蓮港，均具備相關CIQS快速通關的能量，今年新增基隆、台北、台中、高雄及蘇澳、馬公港等港口納入RDC作業規定，未來逐年配合國家防災日震災演練，預期成效為強化外國來台支援的人力、裝備器材與物資多元入境管道。

至於區域救災走廊驗證，劉世芳提到，2026年國家防災日大規模震災救災動員演練將於9月16至18日舉行，演練地點為台東縣、花蓮縣，通訊演練將啟動遠端通訊介接，並與國際救援隊合作醫療演練，深化國土安全演習與評估計畫（HSEEP）演練將由消防署主導救災據點、指揮管理、評估、搜索、救援及資通演練。

針對救災人道走廊演練，劉世芳表示，將演練因震後道路中斷且醫院收治傷患的量能不足，山區傷患由直升機直接載運至外海醫療船舶救援，以及由特種搜救隊協助接送至救災支援集結據點，再由直升機接駁至外海醫療船舶救援。

物資運補演練方面，劉世芳提到，透過花蓮和平港卸載，運至救災支援集結據點，而台東受災形成孤島，由外海大型船隻於海上轉換駁船或拖船小型船隻，透過漁港運補物資至台東。玉里鎮民廣場、台東海濱公園、綠島等地都是演練相關地點。

至於救災經驗分享，劉世芳說，防災協作中心建置主導單位為鄉鎮市區公所，啟動時機為根據災害衝擊規模與影響範圍，由地區應變中心啟動協作中心協助機制，而去年3月31日已完成全國368處防災協作中心籌組，基本上就是全國各鄉鎮市區公所。

劉世芳表示，今年每處防災協作中心編列新台幣110萬元，合計4億480萬元，購置防救災緊急維生設備及辦理相關教育訓練，補充第一線防救災量能，以利防災協作中心運作順遂，明年則是每處村、里編列15萬元，合計11億6220萬元，建置村里防救災緊急維生設備延長待援時間，強化自助互助能量，提升基層防救災韌性。