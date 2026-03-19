內政部：公地放領已85人受惠 拚116年底審完2000公頃

內政部今天說，目前已有85名農民完成申請承領及繳清地價程序，順利取得124筆、24公頃耕地所有權。預計明年底前完成1萬筆、2000公頃國有平地耕地與邊際養殖用地的租約清查與審議，協助農民實現取得自耕農地的期盼。

內政部今天舉行部務會報會後記者會。內政部政務次長董建宏表示，自總統賴清德及行政院去年11月底指示重啟公地放領政策以來，內政部已完成法令修正並簡化流程。

董建宏指出，在中央與地方通力合作下，內政部持續會同財政部國有財產署及各縣市政府全面展開租約清查、放領審議等作業，目前已審議通過放領宜蘭縣大南澳326筆土地，約64.3公頃；台東5筆土地，約2.8公頃；及彰化縣溪州240筆土地，約47.3公頃。合計571筆，約114.4公頃的國有及縣有耕地。

董建宏說，其中，宜蘭與台東有85名農民取得自耕耕地所有權狀。至於3月剛審議通過放領的彰化縣溪州鄉國有耕地，內政部將會同彰化縣政府於當地召開說明會，向農民說明後續申請承領流程及注意事項，協助儘速完成申請。

內政部地政司長林家正表示，自97年全面停辦公地放領以來，農民始終殷切期盼政府能重啟放領政策，因此各機關全力配合，包含國有財產署協助清查符合放領規定的租約、農業部配合修正相關作業要點，以及縣市政府與土地銀行會同辦理放領公告及通知、受理申請、現地調查、受理繳款及辦理移轉登記等作業，讓這次重啟公地政策得以順利推動，確保農民能順利取得承領土地。

林家正指出，內政部近期也將舉辦放領業務研習會，透過案例經驗分享與研討，讓第一線縣市政府人員能更熟悉法令規定及行政流程，加速整體放領作業，協助農民順利取得承領耕地。此外，目前除台中市及台南市政府正在辦理法制作業外，相關縣市政府已成立放領工作小組，將持續督請市政府儘速成立。