聽新聞
0:00 / 0:00
內政部：公地放領已85人受惠 拚116年底審完2000公頃
內政部今天說，目前已有85名農民完成申請承領及繳清地價程序，順利取得124筆、24公頃耕地所有權。預計明年底前完成1萬筆、2000公頃國有平地耕地與邊際養殖用地的租約清查與審議，協助農民實現取得自耕農地的期盼。
內政部今天舉行部務會報會後記者會。內政部政務次長董建宏表示，自總統賴清德及行政院去年11月底指示重啟公地放領政策以來，內政部已完成法令修正並簡化流程。
董建宏指出，在中央與地方通力合作下，內政部持續會同財政部國有財產署及各縣市政府全面展開租約清查、放領審議等作業，目前已審議通過放領宜蘭縣大南澳326筆土地，約64.3公頃；台東5筆土地，約2.8公頃；及彰化縣溪州240筆土地，約47.3公頃。合計571筆，約114.4公頃的國有及縣有耕地。
董建宏說，其中，宜蘭與台東有85名農民取得自耕耕地所有權狀。至於3月剛審議通過放領的彰化縣溪州鄉國有耕地，內政部將會同彰化縣政府於當地召開說明會，向農民說明後續申請承領流程及注意事項，協助儘速完成申請。
內政部地政司長林家正表示，自97年全面停辦公地放領以來，農民始終殷切期盼政府能重啟放領政策，因此各機關全力配合，包含國有財產署協助清查符合放領規定的租約、農業部配合修正相關作業要點，以及縣市政府與土地銀行會同辦理放領公告及通知、受理申請、現地調查、受理繳款及辦理移轉登記等作業，讓這次重啟公地政策得以順利推動，確保農民能順利取得承領土地。
林家正指出，內政部近期也將舉辦放領業務研習會，透過案例經驗分享與研討，讓第一線縣市政府人員能更熟悉法令規定及行政流程，加速整體放領作業，協助農民順利取得承領耕地。此外，目前除台中市及台南市政府正在辦理法制作業外，相關縣市政府已成立放領工作小組，將持續督請市政府儘速成立。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。