印度國家海事基金會拜會海巡署 深化合作基礎

海巡署今天表示，為因應新型態海上挑戰，印度國家海事基金會拜會署長張忠龍，雙方聚焦科技執法發展和台印海事安全合作願景交換意見，盼深化台印海事安全合作基礎。

海洋委員會海巡署發布新聞稿表示，印度國家海事基金會（NMF）執行長邱漢（Pradeep Chauhan）昨天到海巡署拜會，由副主委兼署長張忠龍親自接見。

根據新聞稿，雙方就當前印太區域安全、海事治理及執法能力建構等議題進行交流，展現台印在維護海洋秩序與區域穩定上的共同立場與合作願景。

張忠龍表示，台灣位處第一島鏈戰略要衝，長期肩負海上執法、海難救助及航行安全維護等任務，近年也持續強化應處「灰色地帶威脅」的整體能量。

他說，海委會主委管碧玲對於這次拜會高度重視並積極促成，期盼透過交流深化台印海事安全合作基礎。

邱漢會中肯定台灣海巡的專業能力，他表示，NMF成立於2005年，持續關注印太海域安全發展，推動區域合作網絡；這次訪問已深刻了解台灣海巡每天面臨的嚴峻環境，將積極促成台印雙方在海洋相關領域的實質合作。

海巡署說，雙方會談聚焦科技執法發展，並就台印海事安全合作願景交換意見，並一致認為，面對新型態海上挑戰，應以法治為基礎，強化理念相近夥伴間的合作與資訊交流，共同維護自由、開放且安全的海洋環境。

海巡署表示，未來將持續推動與國際重要智庫及理念相近國家的交流合作，透過經驗分享與能力互補，提升海洋治理效能，並在印太地區持續深化合作網絡，共同因應日益複雜的海上安全挑戰，確保區域穩定與海域安全。