外交部推「出國登錄」抽獎 立委嘆效益有限：強化駐外使館應對SOP才重要

近期美、以、伊戰爭爆發，不少國人滯留中東與阿聯酋，返國困難。立委馬文君表示，政府應優先保障國人安全，外交部推出的「出國登錄月月抽」，效益有限，更應強化駐外使館應對緊急事件SOP，確保國人在海外遇天災、戰亂等急難時，能第一時間取得協助。

馬文君指出，過去從日本311地震、燕子颱風到俄烏戰爭，政府都曾協助國人撤離，這次事件同樣需要外交部與駐館積極介入。她說，政府未派包機協助撤離，雖可能牽涉多方考量，但面對危急狀況，中國大陸與日本均提供協助，讓國人搭乘包機返國。

馬文君強調，政府不應過度政治化，尤其針對中國口頭表態，國人關心的是安全返國，政府應專注確保國人平安，檢討未來改進措施，而非政治操作。

她指出，外交部「出國登錄月月抽」雖可取得國人出境資訊，在急難事件時駐館可提供協助，但效益有限，且涉及個資與資安問題。馬文君建議，應趁此次事件，將資源投入強化駐外使館應對SOP、建立聯繫窗口與處理程序，讓國人第一時間知道如何聯絡取得協助。

她表示，這樣的SOP比抽獎活動更有實際效益，也能避免資安疑慮。馬文君希望外交部審慎評估，加強海外國人安全保障。