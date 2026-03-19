銓敘部擬修公務員考績法 公革力：基層在討論中被缺席

銓敘部已啟動「公務人員考績法」通盤檢討，部長施能傑表示，預計4月至5月送考試院審議，力拚本會期送立院審議。台灣公務革新力量聯盟表示，近日已正式函請銓敘部，希望在後續修法過程中，邀請公革力聯盟與基層團體共同交流，「我們不求特權，只求一個能說話、能被聽見的機會。」

施能傑今在立法院司法及法制委員會備詢時指出，將以重訂考績法的概念，未來等第朝向取消甲乙丙丁，簡化為「未達良好」、「良好」、「優秀」，且會明定相關行為標準。

台灣公務革新力量聯盟今在臉書表示，健全的考績制度，是公務體系進步的基石。然而，近期考績法的修法歷程，令人感到憂心。根據目前釋出的訊息，銓敘部雖已陸續與各機關人事主管交換意見，但這些意見大多偏重於「機關管理立場」。基層公務員作為制度最直接的受影響者，卻在關鍵的修法討論中被缺席了。

公革力指出，堅持基層參與的理由包括，管理層看到的往往是報表，基層看到的才是真實的業務執行難點；納入多元意見，能預先發現修法後可能產生的弊端與不公；透明的溝通，才能讓修法獲得廣大公務同仁的認同與配合。

國民黨立委翁曉玲質詢時要求銓敘部在修法過程，多開幾場座談會與基層溝通。施能傑表示，會設計問卷推到公務員的內部網站，同仁可就每個問題表示意見，觸及率會比其他方式來得快。