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中東戰火引旅遊糾紛 外交部：警示燈號僅為參考 消費爭議另洽觀光署

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。記者黃婉婷／攝影
外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。記者黃婉婷／攝影

美以空襲伊朗，中東戰事未歇，外交部陸續調升伊朗、以色列在內等10國的旅遊警示，也引發旅遊糾紛。外交部指出，旅遊警示僅具建議性質，與旅行團出團、契約旅行及退費等沒有必然關係，也不具強制力，若民眾遇上消費爭議，建議向交通部觀光署或中華民國旅行業品質保障協會反映。

此外，伊朗飛彈攻擊卡達一處主要天然氣樞紐，媒體關注目前存量是否足夠供應國內所需。經濟部能源署主秘翁素真指出，3、4月已透過調度補足，5月原受影響的天然氣船隻共14艘，現已調度10艘，也充分掌握6月所有船隻排程，整體而言，天然氣安全存量非常穩定，請大家放心。

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今日在行政院會後記者會，報告中東情勢因應作為。他說，統計至3月18日，共有486位國人向各外館處尋求協助，並已協助2397位國人平安返國；根據最新統計，相關館處已無其他國人表達立即離境需求。

不過，近期有不少旅行團遭控「執意出團」，或開始辦理行程取消退費。陳詠博說明，外交部調整旅遊警示燈號屬建議及參考性質，與機票取消、賠償等「國外旅遊定型化契約條款」適用，基本上沒有必然關係，也沒有強制力。

陳詠博提到，近期仍有滿多國人搭乘商業航班前往杜拜或於杜拜轉機，統計至3月18日，目前仍有2700多人；外交部特別呼籲，目前中東戰事未歇，希望國人非必要暫勿前往當地，若有必要前往，務必要外交部領事事務局登錄旅外國人動態，以利相關駐外館處能及時提供必要協助。

中東情勢 天然氣 伊朗 外交部

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