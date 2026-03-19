中東戰火未熄杜拜團持續出團 林佳龍：有提醒但「喊也喊不聽」

中東情勢持續緊張，外交部19日指出，截至03月18日已累計2,397人返台，目前以色列、伊朗、黎巴嫩、敘利亞、葉門，以及土耳其東南部與敘利亞交界 10 公里內區域為紅色旅遊警戒，外交部長林佳龍指出，這幾天仍有旅行團要去杜拜，「喊也喊不聽」，呼籲民眾關心自身安全。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部長林佳龍報告業務概況，會中多位立委關心目前旅外民眾返國情形。林佳龍指出，基於人道援助，外交部不會阻擋民眾搭乘什麼國籍航空離境，包含中國大陸。台灣很多外館沒有外交特權，仍努力服務民眾，以外交部協助民眾離境經驗，近兩週都是轉機的團，不是滯留中東當地的民眾。

民進黨立委王義川質詢關心，目前還有多少台灣旅行團在那邊？林佳龍表示，現在還有人要去杜拜，「喊也喊不聽」，這幾天旅行團還要出去，他呼籲「稍微關心一下自己的安全」，政府是盡力，但也是有限的。

外交部指出，為保障國人旅外安全，自中東衝突於2月28日發生至3月18日為止，我中東地區相關館處主動關懷國人計6,730人次，接獲民眾尋求協助總人數為486人，並已有2,397名國人順利返抵國門。目前根據我國中東地區各駐外館處通報統計，已無有意緊急離境的國人。

中東衝突情勢未有消停跡象，我國駐以色列代表處在本月18日當地時間晚間8時，協助1名赴以色列進行短期研究的國人搭乘以色列航空前往希臘轉機返台。

外交部說明，以色列本古里昂（Ben Gurion）機場本月18日再度因飛彈攻擊減少航班起降，為確保國人順利離境，我國駐以色列代表李雅萍與秘書林芝親赴機場確認航班情況，並向國人表達政府的關懷。

外交部指出，目前中東情勢仍舊嚴峻，持續影響各國空域開放及商業航班運作情形。外交部再次呼籲國人近期暫勿前往相關高風險國家商旅或轉機，若仍有前往需求，務請提高警覺，並請在出發前登錄「旅外國人動態網頁」，以便我國駐外館處可即時聯繫國人並提供協助。