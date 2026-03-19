名間焚化爐選址爭議 政院喊話南投縣府：勿犧牲農民與國家驕傲

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，由於該地是重要茶葉產地，引發強烈反彈。行政院指出，該案仍處環評階段，盼地方政府有更好的處理方式，切勿犧牲農民權益及國家驕傲；農業部說，預定地屬特定農業區，盼地方務實檢討，目前還未收到農地變更申請案，未來將嚴格把關。

為解決南投縣垃圾超量問題，南投縣環保局規劃在名間鄉興建焚化爐，不過因名間鄉是全台重要茶葉產地，且焚化爐預定地附近有豐沛地下水，有民眾成立名間鄉反焚化爐自救會，要求縣府停止規劃興建。

行政院發言人李慧芝指出，南投名間鄉是台灣最大的茶葉產區，台灣茶葉世界聞名；她提到，目前案件仍在環評階段，希望地方政府有更好處理方式，不要犧牲農民權益以及國家的驕傲。

農業部資源永續利用司副司長黃新達說明，名間鄉焚化爐預定地土地約7.5公頃，全部位於「特定農業區」，就農業部立場，「是不容易變更的」，若要選擇這個區位，必須檢討是否有其必要性、合理性及不可替代性。

黃新達續指，南投是台灣茶葉重要產區，占全國53%，產量將近7成，其中名間鄉占將近4700多公噸，是主要提供手搖飲的重要區位，更是重要的生態給付地點，包含石虎等生態保育，除了產業外，也必須兼顧生產環境與相關生物。

針對用地變更進度，黃新達說，目前還未收到農地變更申請案，「我們一直覺得，地方其實有很多選擇，應該務實檢討，找出不影響農業的其他可行區位」，萬一案子送到農業部，將本於立場嚴格把關審查。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥補充，此案在由地方進行環境影響評估審查中，環境部會提供意見給地方參考，希望地方政府能有更好選擇，不要犧牲農民權益，不要影響國家尊嚴。