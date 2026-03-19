快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

聽新聞
0:00 / 0:00

名間焚化爐選址爭議 政院喊話南投縣府：勿犧牲農民與國家驕傲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，由於該地是重要茶葉產地，引發強烈反彈。行政院指出，該案仍處環評階段，盼地方政府有更好的處理方式，切勿犧牲農民權益及國家驕傲；農業部說，預定地屬特定農業區，盼地方務實檢討，目前還未收到農地變更申請案，未來將嚴格把關。

為解決南投縣垃圾超量問題，南投縣環保局規劃在名間鄉興建焚化爐，不過因名間鄉是全台重要茶葉產地，且焚化爐預定地附近有豐沛地下水，有民眾成立名間鄉反焚化爐自救會，要求縣府停止規劃興建。

行政院發言人李慧芝指出，南投名間鄉是台灣最大的茶葉產區，台灣茶葉世界聞名；她提到，目前案件仍在環評階段，希望地方政府有更好處理方式，不要犧牲農民權益以及國家的驕傲。

農業部資源永續利用司副司長黃新達說明，名間鄉焚化爐預定地土地約7.5公頃，全部位於「特定農業區」，就農業部立場，「是不容易變更的」，若要選擇這個區位，必須檢討是否有其必要性、合理性及不可替代性。

黃新達續指，南投是台灣茶葉重要產區，占全國53%，產量將近7成，其中名間鄉占將近4700多公噸，是主要提供手搖飲的重要區位，更是重要的生態給付地點，包含石虎等生態保育，除了產業外，也必須兼顧生產環境與相關生物。

針對用地變更進度，黃新達說，目前還未收到農地變更申請案，「我們一直覺得，地方其實有很多選擇，應該務實檢討，找出不影響農業的其他可行區位」，萬一案子送到農業部，將本於立場嚴格把關審查。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥補充，此案在由地方進行環境影響評估審查中，環境部會提供意見給地方參考，希望地方政府能有更好選擇，不要犧牲農民權益，不要影響國家尊嚴。

生態保育 李慧芝 環保局 焚化爐 南投縣

延伸閱讀

埔里人怒吼奏效？南投掩埋場案停擺恐駁回 環保局這樣說

南投名間焚化爐環評會爆衝突 自救會批公權力壓制 警方強調依法維安

土方之亂研議二案修法 卓揆：5月就會有土地釋出

南投名間焚化爐二階環評 爆衝突

相關新聞

土方之亂／布袋填海造陸解危 張麗善：不應貿然實施

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘提出在布袋港北側填海造陸，解決「土方之亂」，兼顧環境保育與地方發展，他說，已將此構想報告賴清德總統。雲林縣長張麗善表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但恐造成汙染及航道淤塞，若無成熟配套，不應貿然實施。

名間焚化爐選址爭議 政院喊話南投縣府：勿犧牲農民與國家驕傲

南投縣政府擬於名間鄉興建焚化爐，由於該地是重要茶葉產地，引發強烈反彈。行政院指出，該案仍處環評階段，盼地方政府有更好的處理方式，切勿犧牲農民權益及國家驕傲；農業部說，預定地屬特定農業區，盼地方務實檢討，目前還未收到農地變更申請案，未來將嚴格把關。

蔣萬安打造全球AI十大城市 繼沙漠矽谷再與「薩克森矽谷」簽MOU

台北市長蔣萬安今天出席「2026台北國際城市論壇」，並與素有「薩克森矽谷」之稱的德國德勒斯登市針對多項前瞻合作領域簽署戰略合作備忘錄。

2026年世界最幸福國家揭曉 台灣領先日韓稱霸東亞

．美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國資助機構公布「2026年世界最幸福國家」報告，芬蘭連續9年蟬聯冠軍寶座，哥斯大黎加排名第4，創下拉丁美洲歷來最高名次，台灣排在第26名，較2025年名次進步一名，維持去年稱霸東亞且領先日本、韓國與中國大陸的表現。

中東戰火未歇 林佳龍：還有台灣旅行團要去杜拜 喊也喊不聽

受到美伊戰爭影響，包含杜拜機場在內的飛航班次都受到嚴重影響，外交部持續協助台灣民眾離開該區域。外交部長林佳龍今（19日）在立法院外交及國防委員會談到該區域外館同仁協助民眾離開，畫面心酸，同時，「現在還有人要去杜拜，這幾天旅行團還要出去，喊也喊不聽」，他呼籲「大家稍微關心一下自己的安全」。

中東戰爭衝擊國際油電價 專家：核能納入備援的討論正持續升溫

日前美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制，這條中東主要產油國向全球出口石油與液化天然氣的重要樞紐遭到掐喉。昨伊朗國營媒體聲稱，美以兩國的空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，國際石油與天然氣價格也進一步大漲。專家表示，當前天然氣占比53.3%已明顯偏高，民間與工業界將核能納入低碳備援的討論也正持續升溫，但無論何種能源型式，都需要有建設分散式電網、儲能等配套。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。