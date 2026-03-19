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監院：前處長張應當性騷案調查疏失多 糾正台中市府

中央社／ 台北19日電

台中市府交通局公捷處長張應當因性騷女員工遭彈劾。監察院表示，台中市府交通局調查此案性騷過程，未顧及受害人隱私保護及依規協助請假休養，勞工局也未積極統籌諮商資源，使被害人需自行付費承擔，因此糾正台中市政府。

前台中市政府公共運輸及捷運工程處長張應當因長期性騷女員工，遭台中市政府予以記2大過免職、沒有退休金，並依性別平等法規定處新台幣30萬元罰鍰。監察院日前也就性騷案通過彈劾張應當與台中市政府交通局長葉昭甫，全案移送懲戒法院審理。

監察院今天透過新聞稿表示，台中市政府交通局及勞工局於張應當性騷案調查過程中涉有多項缺失，經監察院衛生福利及環境衛生委員會於昨天通過調查報告，糾正台中市政府。

監委葉大華、葉宜津表示，台中市交通局於性騷擾事件調查過程中，竟讓受害人於交通局內公共空間排隊等候訪談，甚至將訪談紀錄外包給廠商打字，顯未審慎顧及隱私保護，專業性及敏感度都不足。

監委表示，又縱使受害人提出「建議休養3個月」的診斷證明，交通局人事室仍在其病假用罄後即要求復職，未積極協助並告知受害人得依勞工請假規則以事假充抵病假、申請留職停薪等措施，支持作為流於最低限度，難謂切合性別平等工作法「立即有效之糾正及補救措施」的意旨。

監委指出，雖然勞動部在網站彙整專供「工作場所性騷擾被害人」的法律、心理諮商及社會福利等資源，但台中市府交通局人事室案發後僅以LINE傳送「台中市政府多元化服務資源一覽表」的一般性服務資訊給受害人，台中市府「補助工作場所性騷擾案件心理諮商費用」的申請要件、程序、審查方式及承辦窗口也付之闕如，使中央補助機制形同虛設。

監委說，且台中市政府已依法編列遭性騷擾及涉訟的法律諮詢、扶助等專項預算，但被害人卻毫無所悉；本案也未見台中市政府勞工局依規定就受害人因身心創傷所致請假休養需求提供具體說明或協調作為，另對中央及地方既有的心理諮商補助、法律扶助等資源，也未積極統籌、橫向整合台中市政府現有資源並適時提供給被害人，應全面檢討改進。

監察院 台中市 勞工局 性騷擾

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