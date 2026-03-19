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聖文森副總理訪台 林佳龍：適逢建交45年邦誼篤睦
友邦聖文森及格瑞那丁副總理李柯克訪台，外交部長林佳龍午宴時表示，適逢台聖建交45週年，李柯克此行更彰顯台聖邦誼篤睦；李柯克則欣見雙方合作成果豐碩，盼持續深化。
外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍於18日午宴款待聖文森及格瑞那丁副總理李柯克（St. ClairLeacock，另譯：李考克）伉儷及訪團團員，表達政府誠摯歡迎。席間各界與訪團成員就智慧醫療、智慧農業、青年賦權及雙邊技術合作等議題充分交換意見。
林佳龍表示，歡迎聖國新政府上任後首次由高層組團訪台，今年適逢台聖建交45週年，李柯克此行更彰顯台聖邦誼篤睦，別具意義。
林佳龍強調，台灣在「總合外交」及「榮邦計畫」政策下，持續推動與聖國雙邊合作，並呼應總理佛萊代（Godwin Friday，另譯：傅萊德）施政方向，聚焦於農業、觀光、藍色經濟及新經濟等重點發展領域，將與聖國政府持續攜手拓展合作空間，共創兩國人民福祉。
李柯克說，感謝台灣政府邀請來訪，並轉達總督江士丹（Stanley John）及佛萊代誠摯問候，另表示欣見兩國建交45年以來雙方合作成果豐碩，聖國人民深表感謝。
李柯克特別指出，台灣協助興建的阿諾斯谷急重症醫院（AVACH）深受佛萊代重視，未來將規劃擴建為綜合醫院，盼與台灣持續深化合作以提供聖國人民更優質醫療服務，落實新政府以人為本的施政方針。
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