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蔣萬安打造全球AI十大城市 繼沙漠矽谷再與「薩克森矽谷」簽MOU

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席「2026台北國際城市論壇」，並與素有「薩克森矽谷」之稱的德國德勒斯登市針對多項前瞻合作領域簽署戰略合作備忘錄。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席「2026台北國際城市論壇」，並與素有「薩克森矽谷」之稱的德國德勒斯登市針對多項前瞻合作領域簽署戰略合作備忘錄。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天出席「2026台北國際城市論壇」，並與素有「薩克森矽谷」之稱的德國德勒斯登市針對多項前瞻合作領域簽署戰略合作備忘錄。

今年的城市論壇主題為「AIx未來城市:永續治理新藍圖」(AI × FutureCities: Smarter Governance, Greener Future)。講者包括友邦貝里斯首都貝爾墨潘市市長 Pablo Cawich、德國德勒斯登市長Dirk Hilbert、新加坡西北區市長任梓銘 (Alex Yam)、美國達拉斯代理市長 Jesse Moreno 及美國洛杉磯副市長 Dilpreet Sidhu。

論壇一大亮點是在論壇前，台北市與德國德勒斯登市交流合作備忘錄簽署，這分ＭＯＵ聚焦多項前瞻合作領域，包括科技創新、智慧城市治理、 人才培育、青年發展及觀光推廣等，未來雙方也將進一步深化在半導體產業鏈、AI應用及高科技產業發展等面向的交流合作，攜手打造跨國城 市合作典範。

德勒斯登為德國薩克森邦首府，是歐洲最大半導體聚落、素有「薩克森矽谷」之稱，台積電在歐洲設立的首座晶圓廠就位於此，是歐洲重要的 高科技與文化重鎮，更是台灣半導體產業布局歐洲的重要樞紐。

台北市積極推動AI發展佈局，除了今年成功簽約引入輝達(NVIDIA)首座海外 總部進駐，去年底與有著「沙漠矽谷」之稱的姐妹市鳳凰城起航直飛航線，這次與「薩克森矽谷」德勒斯登的戰略合作，也將進一步強化 台北在全球 AI 產業版圖中的關鍵地位，加速實現台北成為「Global AI Powerhouse」的願景。

台積電 蔣萬安 貝里斯

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