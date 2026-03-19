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徐巧芯被控踹傷陳亭妃不起訴 高檢署命北檢續查

中央社／ 台北19日電

民進黨立委陳亭妃指控國民黨立委徐巧芯於議事攻防時涉嫌出腳害她受傷，北檢2月依罪嫌不足不起訴。陳亭妃聲請再議成功，高檢署撤銷徐巧芯不起訴處分，發回北檢命令續行偵查。

立法院於民國113年、114年間發生多起肢體衝突，多名立委互控傷害。台北地檢署2月12日偵結，依傷害等罪起訴國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍及民進黨立委林淑芬、林楚茵、柯建銘。另外，國民黨立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯獲不起訴處分。

陳亭妃指控，各黨派立委於113年5月17日上午為了搶先進入議場登記發生推擠，徐巧芯為阻止她先進入議場，2度出腳踹她的腳部，造成她2度跌倒，身體多處挫擦傷、出血，提告徐巧芯傷害罪。

檢察官勘驗監視錄影畫面，發現當天上午議場門口一打開，多名立委湧入，包括陳亭妃、徐巧芯等前方立委因後方推擠而跌倒，依相關事證無法認定陳亭妃的傷勢必然是徐巧芯所為，因此將徐巧芯不起訴處分。

陳亭妃不服，日前向台灣高等檢察署聲請再議，高檢署認為徐巧芯是否涉嫌傷害罪部分，北檢偵查不完備，撤銷不起訴處分，18日發回北檢命令續行偵查。

洪孟楷 柯建銘 謝龍介 徐巧芯 陳亭妃

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