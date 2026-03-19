中東戰火未歇 林佳龍：還有台灣旅行團要去杜拜 喊也喊不聽

受到美伊戰爭影響，包含杜拜機場在內的飛航班次都受到嚴重影響，外交部持續協助台灣民眾離開該區域。外交部長林佳龍今（19日）在立法院外交及國防委員會談到該區域外館同仁協助民眾離開，畫面心酸，同時，「現在還有人要去杜拜，這幾天旅行團還要出去，喊也喊不聽」，他呼籲「大家稍微關心一下自己的安全」。

林佳龍說，基於人道援助，外交部不會阻擋台灣民眾要搭乘什麼國籍的飛機離開中東區域，包含中國；現在戰爭還在發生中，他日前主持視訊會議，聽取狀況並要求相關單位提出改進措施，話鋒一轉，林佳龍說，「歐洲團、非洲團、中東團，台灣人真的出國實力很強啦 。」

林佳龍是在答詢民進黨立委王義川時，談到外交部駐外館處協助在當地民眾離開中東時，在高架橋下躲飛彈，畫面心酸；台灣很多外館沒有外交特權，拚死拚活服務國人，但是，有些旅行社的團，他要玩完才要回來；以外交部協助民眾離開中東地區的經驗來看，有將近兩周的時間都是後面轉機的團，不是原來在當地的。

王義川說，網路上會出現一些意見說，各國都在當地載人回國，中華民國「夕咧衝蝦」、外交部「夕咧衝蝦毀」；實際上，各種旅行團樣態不同，會有民眾認為都付了十多萬元的旅費不願放棄，同一團的旅客滯留當地對於要回去還是要繼續，也都會有不同意見，對於到底有多少台灣旅行團、台灣旅客在國外，觀光署到現在也不知道，因為沒登錄。

林佳龍接著說，現在還有人要去杜拜，這幾天旅行團還要出去，喊也喊不聽，大家稍微關心一下自己的安全，政府是盡力，但也是有限的。

外交部今天透過新聞稿表示，自中東衝突於2月28日發生至3月18日為止，我中東地區相關館處主動關懷國人計6730人次，接獲民眾尋求協助總人數為486人，並已有2397名國人順利返抵國門；目前根據我國中東地區各駐外館處通報統計，已無有意緊急離境的國人。