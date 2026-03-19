中東戰爭衝擊國際油電價 專家：核能納入備援的討論正持續升溫

日前美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制，這條中東主要產油國向全球出口石油與液化天然氣的重要樞紐遭到掐喉。昨伊朗國營媒體聲稱，美以兩國的空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，國際石油與天然氣價格也進一步大漲。專家表示，當前天然氣占比53.3%已明顯偏高，民間與工業界將核能納入低碳備援的討論也正持續升溫，但無論何種能源型式，都需要有建設分散式電網、儲能等配套。

近期中東地區的美伊戰事擴大，影響波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，導致市場擔憂原油供應並推升國際油價大幅上漲。行政院與經濟部自3月起接連啟動多項緊急應變措施，涵蓋油價雙緩漲機制與天然氣穩定供應方案，盼在兼顧市場機制下降低對民眾日常生活與產業營運的衝擊，但也再次凸顯台灣能源配置高度仰賴油氣的結構性議題。

台灣科技媒體中心（ＳＭＣ）針對此議題匯集專家意見，從伊朗戰爭檢視台灣能源安全。

中華經濟研究院國際所分析師黃聖元說，台灣目前政策上雖維持非核，但民間與工業界將核能納入低碳備援的討論正持續升溫，台灣目前能源使用配比上，再生能源僅占15%至17%，雖然能源發展政策路徑希望未來能達60%到70以上，但單純增加綠能並不足以支撐龐大的製造業需求，因此無論使用哪種能源，關鍵必須輔以以下配套，包含透過AI驅動能耗監控，極大化單位電力產值、建設分散式電網與超大型儲能系統等作為。

台北科技大學工業工程與管理系副教授徐昕煒表示，從能源模型角度看，多元彈性的能源系統是最可靠、有彈性和穩健的電力系統，石油也應朝非必要用途逐步下降發展。以2025年台電系統來看，燃氣占比53.3%已經偏高，未來較穩健的方向應是把燃氣慢慢壓4回成左右，讓再生能源、儲能、電網韌性與節能共同補位，才較安全。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，台灣若要從需求側提升能源安全，油品方面需藉由人本交通與綠運輸，降低對私有運具的依賴，加快電動汽機車發展，降低對於7成都仰賴荷姆茲海峽出口的原油消費。天然氣方面，過去10年為了改善空汙大幅推動以煤改氣，使得工業部門天然氣消費量增加70%。後續需推動工業熱泵、電鍋爐、生質能鍋爐與導入氫能等方式，促使工業部門在2040年後可逐步降低對天然氣的依賴。