快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

日本寵物超越小孩變成千億產業 保險市場10年內翻3倍

快移除！Chrome擴充功能「百萬人超愛用」 竟變成惡意程式

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭衝擊國際油電價 專家：核能納入備援的討論正持續升溫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日前美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制，已影響了全球能源供需。美聯社
日前美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制，已影響了全球能源供需。美聯社

日前美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制，這條中東主要產油國向全球出口石油與液化天然氣的重要樞紐遭到掐喉。昨伊朗國營媒體聲稱，美以兩國的空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，國際石油與天然氣價格也進一步大漲。專家表示，當前天然氣占比53.3%已明顯偏高，民間與工業界將核能納入低碳備援的討論也正持續升溫，但無論何種能源型式，都需要有建設分散式電網、儲能等配套。

近期中東地區的美伊戰事擴大，影響波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，導致市場擔憂原油供應並推升國際油價大幅上漲。行政院與經濟部自3月起接連啟動多項緊急應變措施，涵蓋油價雙緩漲機制與天然氣穩定供應方案，盼在兼顧市場機制下降低對民眾日常生活與產業營運的衝擊，但也再次凸顯台灣能源配置高度仰賴油氣的結構性議題。

台灣科技媒體中心（ＳＭＣ）針對此議題匯集專家意見，從伊朗戰爭檢視台灣能源安全。

中華經濟研究院國際所分析師黃聖元說，台灣目前政策上雖維持非核，但民間與工業界將核能納入低碳備援的討論正持續升溫，台灣目前能源使用配比上，再生能源僅占15%至17%，雖然能源發展政策路徑希望未來能達60%到70以上，但單純增加綠能並不足以支撐龐大的製造業需求，因此無論使用哪種能源，關鍵必須輔以以下配套，包含透過AI驅動能耗監控，極大化單位電力產值、建設分散式電網與超大型儲能系統等作為。

台北科技大學工業工程與管理系副教授徐昕煒表示，從能源模型角度看，多元彈性的能源系統是最可靠、有彈性和穩健的電力系統，石油也應朝非必要用途逐步下降發展。以2025年台電系統來看，燃氣占比53.3%已經偏高，未來較穩健的方向應是把燃氣慢慢壓4回成左右，讓再生能源、儲能、電網韌性與節能共同補位，才較安全。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，台灣若要從需求側提升能源安全，油品方面需藉由人本交通與綠運輸，降低對私有運具的依賴，加快電動汽機車發展，降低對於7成都仰賴荷姆茲海峽出口的原油消費。天然氣方面，過去10年為了改善空汙大幅推動以煤改氣，使得工業部門天然氣消費量增加70%。後續需推動工業熱泵、電鍋爐、生質能鍋爐與導入氫能等方式，促使工業部門在2040年後可逐步降低對天然氣的依賴。

伊朗 再生能源 天然氣 核能 荷莫茲海峽

延伸閱讀

以色列炸伊朗能源命脈！伊朗報復攻卡達 全球液化天然氣生產重鎮重創

油價開盤又飆3% 伊朗和以色列輪番打擊能源設施 中東最大氣田被炸

中東戰爭致民生電價大漲？經濟部：尊重月底電價委員會審議

聯合報社論／荷莫茲烽火燒出能源孤島，政府只會補貼？

相關新聞

輝達落腳有內幕 蔣萬安想寫回憶錄揭秘辛

台北市長蔣萬安今天出席「2026台北國際城市論壇」，蔣萬安論壇時，分享北市府上月與輝達正式簽約，蔣說，台北市要在2030年前打造全球十大AI城市之一，並透露今年正式與輝達簽約，過程中有很多背後內幕，他則賣關子說，以後可以在回憶錄中揭秘，但現在自己還沒要退休。

土方之亂／布袋填海造陸解危 張麗善：不應貿然實施

民進黨嘉義縣長參選人、立委蔡易餘提出在布袋港北側填海造陸，解決「土方之亂」，兼顧環境保育與地方發展，他說，已將此構想報告賴清德總統。雲林縣長張麗善表示，填海造陸雖可能解決土方問題，但恐造成汙染及航道淤塞，若無成熟配套，不應貿然實施。

蔣萬安打造全球AI十大城市 繼沙漠矽谷再與「薩克森矽谷」簽MOU

台北市長蔣萬安今天出席「2026台北國際城市論壇」，並與素有「薩克森矽谷」之稱的德國德勒斯登市針對多項前瞻合作領域簽署戰略合作備忘錄。

2026年世界最幸福國家揭曉 台灣領先日韓稱霸東亞

．美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國資助機構公布「2026年世界最幸福國家」報告，芬蘭連續9年蟬聯冠軍寶座，哥斯大黎加排名第4，創下拉丁美洲歷來最高名次，台灣排在第26名，較2025年名次進步一名，維持去年稱霸東亞且領先日本、韓國與中國大陸的表現。

中東戰火未歇 林佳龍：還有台灣旅行團要去杜拜 喊也喊不聽

受到美伊戰爭影響，包含杜拜機場在內的飛航班次都受到嚴重影響，外交部持續協助台灣民眾離開該區域。外交部長林佳龍今（19日）在立法院外交及國防委員會談到該區域外館同仁協助民眾離開，畫面心酸，同時，「現在還有人要去杜拜，這幾天旅行團還要出去，喊也喊不聽」，他呼籲「大家稍微關心一下自己的安全」。

中東戰爭衝擊國際油電價 專家：核能納入備援的討論正持續升溫

日前美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制，這條中東主要產油國向全球出口石油與液化天然氣的重要樞紐遭到掐喉。昨伊朗國營媒體聲稱，美以兩國的空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，國際石油與天然氣價格也進一步大漲。專家表示，當前天然氣占比53.3%已明顯偏高，民間與工業界將核能納入低碳備援的討論也正持續升溫，但無論何種能源型式，都需要有建設分散式電網、儲能等配套。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。