華勒沙：事實證明共產主義在中國不可行 台灣提供典範

波蘭前總統華勒沙18日在外交部外交學院分享經驗，同時強調，事實已證明共產主義在中國不可行，而台灣在政治與經濟上的優異表現，正為全世界提供良好的典範。

外交部發布新聞稿指出，外交及國際事務學院18日上午邀請華勒沙（Lech Wałęsa）與第59期新進外交領事學員進行座談。

外交部政務次長兼外交學院院長吳志中致詞表示，他學生時期就非常敬佩華勒沙勇於挺身捍衛民主人權，期盼外交學院學員傳承華勒沙為世界建立美好新秩序的信念。

華勒沙指出，推翻共產主義的重要性與必要性，並以自身經驗說明以自由與法治推翻共產主義，形成蘇聯與美國二元對立的局面。然而當今這些舊秩序面臨瓶頸，必須繼續秉持自由與法治的精神，加上以和平為手段，面對國際現勢的挑戰並建立新秩序。

華勒沙強調，事實已證明共產主義在中國不可行，而台灣在政治與經濟上的優異表現，正為全世界提供良好的典範。

外交部表示，華勒沙也逐一回復外交學院學員有關轉型正義、資本主義與共產主義優劣比較及人生哲學等問題，提供不同視角，以更開闊的思維面對外交挑戰。