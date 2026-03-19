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捷克維索齊納省副省長訪台 參加台北智慧城市展

中央社／ 台北19日電

捷克維索齊納省首席副省長暨國會議員佛盼卡訪台參加「台北智慧城市展」，外交部政次吳志中接見時表示，感謝維索齊納省長期友台，捷克是台灣在歐洲最重要的夥伴之一，期盼進一步深化雙邊關係。

外交部上午發布新聞稿指出，吳志中於18日上午接見捷克維索齊納省（Vysočina）首席副省長暨國會議員佛盼卡（Otto Vopěnka）一行6人，雙方就深化台捷關係及地方政府合作等議題交換意見。

吳志中表示，感謝維索齊納省長期友台，多年來與台灣維持密切互動。捷克是台灣在歐洲最重要的夥伴之一，也是台積電德國廠生態系的一部分。台捷雙方長期致力推動投資、人才培育及直航等各層面的合作與交流，期盼佛盼卡一行來訪能進一步深化台捷雙邊關係。

佛盼卡說，樂見近年台捷關係長足進展，此行期盼探詢更多合作機會，返捷後將與維索齊納省及眾議院同僚分享訪台見聞與收穫。

外交部說明，佛盼卡等人在台期間，除參加「台北智慧城市展」外，另拜會衛生福利部、台中榮民總醫院及台中市政府等單位，同時考察人工智慧於城市基礎建設的應用情形，將有助拓展台捷合作的深度與廣度。

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