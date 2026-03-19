捷克維索齊納省副省長訪台 參加台北智慧城市展

日前美國與以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗以封鎖荷莫茲海峽作為反制，這條中東主要產油國向全球出口石油與液化天然氣的重要樞紐遭到掐喉。昨伊朗國營媒體聲稱，美以兩國的空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，國際石油與天然氣價格也進一步大漲。專家表示，當前天然氣占比53.3%已明顯偏高，民間與工業界將核能納入低碳備援的討論也正持續升溫，但無論何種能源型式，都需要有建設分散式電網、儲能等配套。

2026-03-19 11:39