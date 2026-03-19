德州聖安東尼奧市長訪台 外交部盼深化夥伴關係

美國德州聖安東尼奧市長瓊斯訪台，外交部政次陳明祺盼雙方深化投資促進、產業交流及人才培育的夥伴關係。瓊斯說，總統賴清德提出的「五大信賴產業」與聖安東尼奧市發展方向高度契合。

外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺18日以午宴歡迎美國德州聖安東尼奧市（San Antonio）市長瓊斯（Gina Ortiz Jones）訪問團，就資通網路安全、無人機產業及高科技人才培育等議題交換意見。

陳明祺致詞表示，台灣與德州關係持續深化，德州憑藉優良投資環境，已成為台灣企業赴美布局的重要據點。2024年德州州長艾波特（Greg Abbott）訪台並設立「德州駐台辦事處」，展現雙方經貿投資合作日益緊密。

陳明祺指出，台灣在半導體與人工智慧領域具備關鍵優勢，在全球創新體系及民主供應鏈中扮演不可或缺角色，盼深化與聖安東尼奧市投資促進、產業交流及人才培育的夥伴關係。此外，隨著「德州網路指揮中心」（Texas Cyber Command）在聖安東尼奧市設立，該市已成為美國重要資安樞紐，未來與台灣在相關領域深具合作潛力。

瓊斯致詞表示，聖安東尼奧市為美國第六大城市，賴總統提出的「五大信賴產業」與該市當前重點發展方向高度契合，雙方具備廣泛合作潛力。他也讚賞台灣擁有自由開放的媒體環境及堅實的民主體制，期待未來持續深化與台灣在科技創新、產業發展及人才交流等面向合作，強化雙邊夥伴關係。